"Седьмой день ничего не ем": Юлия Высоцкая рассказала о жесткой диете

Во время выпуска Высоцкая по традиции преподнесла Урганту съедобный подарок. На этот раз актриса пришла с огромным прямоугольным тортом из шоколадных эклеров и лесных ягод. На торте красовалась огромная плитка шоколада с надписью "Ургант форева".

Ведущий предложил 46-летней Высоцкой полакомиться тортом вместе, однако звезда отказалась. Оказывается, сейчас Юлия соблюдает строгую диету - она голодает.

"Вы сколько дней уже не ели?", - спросил Ургант. "Пошли седьмые сутки", - с улыбкой призналась Высоцкая.

По словам актрисы, своеобразную диету она собирается соблюдать еще один день. То есть, в целом, голодовка звезды продлится неделю.

Однако настолько жесткие диеты представляют собой сильную нагрузку для организма, поэтому сразу же после их окончания рекомендуется не налегать на тяжелую и жирную пищу.