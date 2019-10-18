Пт, 18.10.2019
Крича и плача, я пытался встать. Не вышло. Какой-то мужчина вызвал "Скорую". Приехали медики. Врача при виде меня вырвало. Некоторое время они думали, как положить меня на носилки, потому что ноги, за которые меня, возможно, можно было бы поднять, превратились в кровавую кашу. Александр Ронис, посол кампании Latvijas Dzelzceļš "Услышь, увидь, живи"

"Седьмой день ничего не ем": Юлия Высоцкая рассказала о жесткой диете
Актриса стала новым гостем шоу "Вечерний Ургант"

Юлия Высоцкая на "Вечернем Урганте".

ФОТО: скриншот с Первого канала

Российская актриса и кулинар Юлия Высоцкая стала новым гостем телешоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант". Звезда поведала о своем опыте съемок в новом фильме Валерии Гай Германики "Мысленный волк", а также заявила, что сейчас сидит на диете.

Во время выпуска Высоцкая по традиции преподнесла Урганту съедобный подарок. На этот раз актриса пришла с огромным прямоугольным тортом из шоколадных эклеров и лесных ягод. На торте красовалась огромная плитка шоколада с надписью "Ургант форева". 

Ведущий предложил 46-летней Высоцкой полакомиться тортом вместе, однако звезда отказалась. Оказывается, сейчас Юлия соблюдает строгую диету - она голодает.

"Вы сколько дней уже не ели?", - спросил Ургант.

"Пошли седьмые сутки", - с улыбкой призналась Высоцкая.

По словам актрисы, своеобразную диету она собирается соблюдать еще один день. То есть, в целом, голодовка звезды продлится неделю.

Однако настолько жесткие диеты представляют собой сильную нагрузку для организма, поэтому сразу же после их окончания рекомендуется не налегать на тяжелую и жирную пищу.

Как указала Высоцкая, она будет питаться пробиотиками, йогуртом домашнего приготовления и отрубями, чтобы выйти из голодовки.

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