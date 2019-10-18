"Седьмой день ничего не ем": Юлия Высоцкая рассказала о жесткой диете
Российская актриса и кулинар Юлия Высоцкая стала новым гостем телешоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант". Звезда поведала о своем опыте съемок в новом фильме Валерии Гай Германики "Мысленный волк", а также заявила, что сейчас сидит на диете.
Во время выпуска Высоцкая по традиции преподнесла Урганту съедобный подарок. На этот раз актриса пришла с огромным прямоугольным тортом из шоколадных эклеров и лесных ягод. На торте красовалась огромная плитка шоколада с надписью "Ургант форева".
Ведущий предложил 46-летней Высоцкой полакомиться тортом вместе, однако звезда отказалась. Оказывается, сейчас Юлия соблюдает строгую диету - она голодает.
"Вы сколько дней уже не ели?", - спросил Ургант.
"Пошли седьмые сутки", - с улыбкой призналась Высоцкая.
По словам актрисы, своеобразную диету она собирается соблюдать еще один день. То есть, в целом, голодовка звезды продлится неделю.
Однако настолько жесткие диеты представляют собой сильную нагрузку для организма, поэтому сразу же после их окончания рекомендуется не налегать на тяжелую и жирную пищу.
Как указала Высоцкая, она будет питаться пробиотиками, йогуртом домашнего приготовления и отрубями, чтобы выйти из голодовки.