Баранник: обращение VARAM в прокуратуру - это политический шантаж

Баранник в социальной сети Facebook написал, что считает заявления министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце политическим шантажом и попыткой повлиять на судебный процесс, поскольку, по его мнению, на данный момент нет ни одного заключения, где обоснованно говорилось бы, что бывшие члены правления Rīgas satiksme осознанно нарушали закон.

"Как представитель держателя долей капитала компании я не только должен оценить формальную основу для привлечения к ответственности предыдущего правления, но и учесть все риски и убытки, которые появятся в том случае, если компания проиграет судебный процесс и придется компенсировать судебные и другие расходы. Очевидно, представители VARAM не захотят участвовать в их покрытии ", - заявил Баранник.

Политик указал на то, что правоохранительные органы все еще проводят необходимые оперативные мероприятия и, если по их завершении будет основание для обращения в суд, это сделает прокуратура. "И тогда, в ходе уголовного процесса, компания также сможет подать гражданский иск. Таким образом, компания сможет как защитить свои интересы, так и уберечь себя от возможных потерь", - считает Баранник.

Как сообщалось, принимая во внимание публично прозвучавшую информацию о том, что должностные лица Рижской думы не планируют взыскивать убытки с бывших членов правления Rīgas satiksme, Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) обратилось в Генеральную прокуратуру.

Публично обнародованная информация свидетельствует о том, что аудит Rīgas satiksme, проведенный адвокатским бюро Novius, выявил ряд нарушений, которые могут послужить основанием для обращения в суд против бывшего правления компании с гражданским иском, говорится в сообщении министерства.

Закон об управлении обществами капитала и долями капитала публичного лица предусматривает, что член правления и совета несет ответственность за убытки, причиненные обществу капитала, если он не действовал в соответствии с принципами добросовестного и ответственного управления. Должностные лица Рижской думы, которые в настоящее время исполняют обязанности представителя держателя долей капитала в Rīgas satiksme, в соответствии с коммерческим законом обязаны подать в суд на членов правления, которые причинили убытки предприятию, считает VARAM.

Следовательно, по мнению VARAM, если в действиях бывших членов правления Rīgas satiksme были выявлены нарушения, которые нанесли значительный финансовый ущерб компании, в том числе интересам налогоплательщиков, держатель долей капитала Вадим Баранник должен немедленно обратиться в суд для взыскания убытков с бывших членов правления.

Если нарушения выявлены, а иск все же не будет предъявлен, то в действиях Баранника можно усмотреть нарушение Уголовного закона, а именно бездействие государственного должностного лица, убежденно VARAM.

Как сообщалось ранее, правление Rīgas satiksme подало в отставку в декабре прошлого года, когда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс по поводу трех закупок транспортных средств. В настоящее время на предприятии назначено временное правление.

Держатель долей капитала Rīgas satiksme и вице-мэр Риги Вадим Баранник ранее заявил, что пока не видит оснований для обращения в суд с иском против бывшего правления предприятия.

Вице-мэр подтвердил, что ознакомился с заключением адвокатского бюро Novius, но, по его мнению, в нем не выражено однозначного мнения о том, как должно поступить самоуправление.