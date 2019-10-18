Что делать, когда вес багажа превышает допустимый? Туристка делится оригинальным решением

Как только становится известно, что вес багажа превышает допустимый, большей части людей приходится платить. Однако путешественница из Филиппин Гела Родригез нашла выход из ситуации - на ней несколько слоев одежды, потому вес багажа был ниже максимально допустимого.
2 октября в социальной Сети Facebook женщина опубликовала сообщение, где рассказала, что сотрудники аэропорта предупредили девушку, что максимальный вес ручной клади составляет семь килограмм. Чемодан девушки весил девять килограмм.
Чтобы не доплачивать, она надела на себя несколько рубашек, курток и штанов. Таким образом, вес багажа уменьшился на 2,5 килограмма.
"Я не хотела платить, так как это были только два килограмма", - рассказал порталу VICE Родригез.
Своё достижение по уменьшению веса багажа девушка опубликовала в своём профиле на Facebook, добавив к публикации хэштег #ExcessBaggageChallengeAccepted. Запись собрала более 33 000 реакций, тысячи комментариев и постом поделились более 20 000 пользователей.
Этот поступок осветили ряд зарубежных СМИ.