Сб, 19.10.2019
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Протесты в Каталонии: задержаны 54 человека, около 200 пострадали

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ФОТО: AP/Scanpix

В пятницу, 18 октября, в Каталонии прошли крупные сепаратистские протесты, в ходе которых были задержаны 54 человека, а еще около 200 получили травмы. Местная полиция сообщила, что в ходе столкновений с протестующими пострадали 18 полицейских, в свою очередь Каталонская чрезвычайная служба отмечает, что после протестов госпитализированы 182 человека, 152 из них участвовали в демонстрациях в Барселоне. 

Вечером в Барселоне произошли жестокие столкновения между демонстрантами и полицейскими. Люди кидали в стражей порядка камнями и петардами, а полицейские применили в ответ слезоточивый газ и резиновые пули. 

Галерея: Протесты в Барселоне

Протесты в Каталонии начались 14 октября из-за того, что Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам. Суд признал их причастными к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять из них были признаны виновными в мятеже и получили тюремные сроки от 9 до 13 лет лишения свободы. 

В связи с демонстрациями были перекрыты дороги, железнодорожные пути.  

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