Протесты в Каталонии: задержаны 54 человека, около 200 пострадали

В пятницу, 18 октября, в Каталонии прошли крупные сепаратистские протесты, в ходе которых были задержаны 54 человека, а еще около 200 получили травмы. Местная полиция сообщила, что в ходе столкновений с протестующими пострадали 18 полицейских, в свою очередь Каталонская чрезвычайная служба отмечает, что после протестов госпитализированы 182 человека, 152 из них участвовали в демонстрациях в Барселоне.