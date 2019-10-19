Протесты в Каталонии: задержаны 54 человека, около 200 пострадали

В пятницу, 18 октября, в Каталонии прошли крупные сепаратистские протесты, в ходе которых были задержаны 54 человека, а еще около 200 получили травмы. Местная полиция сообщила, что в ходе столкновений с протестующими пострадали 18 полицейских, в свою очередь Каталонская чрезвычайная служба отмечает, что после протестов госпитализированы 182 человека, 152 из них участвовали в демонстрациях в Барселоне.
Вечером в Барселоне произошли жестокие столкновения между демонстрантами и полицейскими. Люди кидали в стражей порядка камнями и петардами, а полицейские применили в ответ слезоточивый газ и резиновые пули.
Галерея: Протесты в Барселоне
Two more Catalans have lost their eyes this morning after failed attempts to save them pic.twitter.com/hjmfpTddSt— Help Catalonia 🎗 (@CataloniaHelp1) October 19, 2019
Протесты в Каталонии начались 14 октября из-за того, что Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам. Суд признал их причастными к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять из них были признаны виновными в мятеже и получили тюремные сроки от 9 до 13 лет лишения свободы.
В связи с демонстрациями были перекрыты дороги, железнодорожные пути.