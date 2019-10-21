Не забудьте перевести часы: на этой неделе Латвия переходит на зимнее время

Этой осенью Латвия перейдет на зимнее время в воскресенье, 27 октября, в 4:00 утра.
Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Таким образом, в отличие от перехода на летнее время, жители Латвии смогут поспать на час дольше.
Напомним, что Европейский союз решил прекратить осуществляющийся каждую весну и осень перевод часов, однако государства должны сами решить, какое время оставить в качестве постоянного - зимнее или летнее.
Например, Эстония оказывается в сложной ситуации - северный сосед Финляндия предпочитает зимнее время, в то время как южные соседи Латвия и Литва отдают предпочтение летнему, хотя все четыре государства находятся в одном часовом поясе, отмечает Rus.Postimees.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас говорил, что переход на зимнее и летнее время сохранится до весны 2021 года, поскольку до этого страны ЕС не успеют договориться обо всех деталях прекращения перевода часов.