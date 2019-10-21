Не забудьте перевести часы: на этой неделе Латвия переходит на зимнее время

Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Таким образом, в отличие от перехода на летнее время, жители Латвии смогут поспать на час дольше.

Напомним, что Европейский союз решил прекратить осуществляющийся каждую весну и осень перевод часов, однако государства должны сами решить, какое время оставить в качестве постоянного - зимнее или летнее.

Например, Эстония оказывается в сложной ситуации - северный сосед Финляндия предпочитает зимнее время, в то время как южные соседи Латвия и Литва отдают предпочтение летнему, хотя все четыре государства находятся в одном часовом поясе, отмечает Rus.Postimees.