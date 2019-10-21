В Эстонии более 260 резервистов не явились на внезапные учения: им грозит крупный штраф

В воскресенье, 20 октября, вечером в Эстонии завершились объявленные 15 и 16 октября внезапные учебные сборы резервистов "Шип - 2019", в которых приняло участие почти полторы тысячи человек, пишет Rus.Postimees.
Всего было разослано 2170 повесток, из которых до адресата дошли 1902, а на пункты сбора явились 1464 резервиста.
Силы обороны освободили от участия в сборах 160 человек. 268 резервистов на призыв не отозвались, и Силы обороны выяснят причину неявки на сборы.
Если выяснится, что уважительной причины у отсутствовавших не было, им грозят крупные штрафы - до 300 штрафных единиц, что является высшим пределом.
"Сборы доказали желание жителей Эстонии защищать свое государство в случае необходимости", – заявил заместитель главнокомандующего Силами обороны Эстонии, генерал-майор Индрек Сирель.