Пн, 21.10.2019
Я не ожидал, что так много людей выйдут на акцию в Латвии. Мне казалось, что латвийское общество сонное, его трудно разбудить, особенно событиями в России. Это было потрясающе, и вообще вся кампания поддержки Ивана Голунова и журналистами, и гражданами в России и за рубежом была абсолютно потрясающая. Иван Колпаков, главный редактор "Медузы"

В Эстонии более 260 резервистов не явились на внезапные учения: им грозит крупный штраф

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В воскресенье, 20 октября, вечером в Эстонии завершились объявленные 15 и 16 октября внезапные учебные сборы резервистов "Шип - 2019", в которых приняло участие почти полторы тысячи человек, пишет Rus.Postimees.

Всего было разослано 2170 повесток, из которых до адресата дошли 1902, а на пункты сбора явились 1464 резервиста.

Силы обороны освободили от участия в сборах 160 человек. 268 резервистов на призыв не отозвались, и Силы обороны выяснят причину неявки на сборы.

Если выяснится, что уважительной причины у отсутствовавших не было, им грозят крупные штрафы - до 300 штрафных единиц, что является высшим пределом. 

"Сборы доказали желание жителей Эстонии защищать свое государство в случае необходимости", – заявил заместитель главнокомандующего Силами обороны Эстонии, генерал-майор Индрек Сирель.

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