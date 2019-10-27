Доказательства того, что жизнь в космосе может быть только на Земле

Вселенная удивительно обширна, отмечает в интервью изданию Time профессор палеонтологии и эволюционной биологии Ник Лонгрич. В Млечном пути есть более чем 100 млрд звезд, а в видимой вселенной - той маленькой части, которую мы можем видеть с Земли - более триллиона галактик.

Во всей Вселенной находится столько же планет, сколько и звезд, поэтому вероятность того, что существует какая-то система, похожая на Солнечную систему, вполне реальна.

Но почему же мы до сих пор не нашли жизнь в космосе? Это парадокс Ферми, то есть, "несоответствие между рассчетами вероятности о существовании внеземных цивилизаций и недостатком научных доказательств о контактах с такими цивилизациями".

Является ли эволюция разумной жизни просто почти невозможной? К сожалению, чтобы ответить на этот вопрос, мы не можем изучить образец такого типа. Мы можем исследовать историю Земли длиной в 4,5 млрд лет и искать, где эволюция повторяется, а где - нет.

Эволюция иногда повторяется и, разные виды достигают разных результатов независимо друг от друга. Если эволюция регулярно повторяется, это значит, что наша эволюция возможна и даже необратима.

В истории существуют очень яркие примеры эволюции. Например, у вымерших сумчатых собак был похожий кожный карман, который мы сейчас можем видеть у кенгуру. Сумчатые собаки внешне напоминали волков. Несмотря на то, что сумчатая собака и кенгуру эволюционировали от разных видов млекопитающих, их объединяла одна общая деталь.

Австралийская сумчатая собака ФОТО: Wikimedia Commons

В мире существуют и сумчатые кроты, сумчатые муравьеды и сумчатые белки-летяги. Удивительно, что история эволюции в Австралии параллельна ходу эволюции на других континентах.

Среди других случаев параллельной эволюции можно выделить дельфинов и вымерших ихтиозавров, которые в ходе эволюции получили похожую форму, позволяющую быстро плавать под водой. Также к таким случаям можно отнести птиц, летучих мышей и птерозавров.

Параллельную эволюцию можно также наблюдать в индивидуальных органах. Глаза развивались не только у позвоночных, но и у членистоногих, осьминогов, червей и медуз. У позвоночных, членистоногих, осьминогов и червей не зависимо друг от друга сформировались челюсти. В свою очередь ноги параллельно развивались у членистоногих, осьминогов и четырех видов рыб.

ФОТО: pixabay.com

Вот, где прячется зацепка. Все эти параллельные друг другу процессы эволюции происходили в царстве животных (эуметазои). Эуметазои - это симметричные животные с ртом, внутренностями, мускулами и нервной системой. У различных эуметазоев развились разные решения для похожих проблем, однако сложный план тела, который сделал это возможным, у каждого существа уникален. Сложные животные эволюционировали один раз в истории Земли, что говорит о том, что они невозможны.