Вт, 22.10.2019
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В центре Риги из подвала пятиэтажного дома валил дым: прибыли пожарные
Фото очевидца

ФОТО: Фото очевидца

В понедельник, 21 октября, вечером рядом с Рижским Центральным вокзалом возникло задымление в подвале пятиэтажного здания. На месте происшествия прибыли пожарные. 

Около 21.30 дым поднимался с подвального этажа в доме на бульваре Райня 31, где, по словам жителей, обустраивают общественное место для отдыха. 

ФОТО: Фото очевидцев

По наблюдениям агентства LETA, на место происшествия приехало несколько машин Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), а также бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). 

ФОТО: Фото очевидцев

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