В центре Риги из подвала пятиэтажного дома валил дым: прибыли пожарные
В понедельник, 21 октября, вечером рядом с Рижским Центральным вокзалом возникло задымление в подвале пятиэтажного здания. На месте происшествия прибыли пожарные.
Около 21.30 дым поднимался с подвального этажа в доме на бульваре Райня 31, где, по словам жителей, обустраивают общественное место для отдыха.
По наблюдениям агентства LETA, на место происшествия приехало несколько машин Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), а также бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).