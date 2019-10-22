Закрытая в этом году тюрьма Браса может возобновить работу

Дополнительные 45 миллионов евро на строительство Лиепайской тюрьмы запланированы лишь в бюджете 2022 года. Несмотря на то, что в этом году завершился конкурс на строительство новой тюрьмы и в августе должны были начаться строительные работы, в будущем году бюджетных денег на это не выделено, пояснил министр.

"Принимая во внимание, что строительство новой тюрьмы отложено, нам нужно думать о привлечении дополнительных средств для ремонта нынешних и устаревших тюрем. Если не является возможным инвестировать и строить тюрьму, то мы видим возможность восстановить закрытую тюрьму Браса", - указал Борданс.

Министр не допускает возможности, что о строительстве новой тюрьмы можно забыть. "Нет никого выхода, так как я не вижу блага для общества, если будем ремонтировать действующие тюрьмы, которые потребуют еще больше средств", - отметил министр.

Галерея: Тюрьма Браса после закрытия

Политик указал, что новая тюрьма не означает только новое здание, но и современную ресоциализацию заключенных.

Если не строить новую тюрьму и не развивать ресоциализацию заключенных, государство будет вынуждено ежегодно увеличивать бюджет Министерства внутренних дел, в частности, придется увеличивать число полицейских, потому что в тюрьмах вырастет число преступников, уверен Борданс.

Напомним, тюрьма Браса была ликвидирована 1 апреля этого года. Как в марте пояснила представитель Управления мест заключения Айя Федорова, содержание устаревшего здания тюрьмы Браса для управления с каждым годом становилось все сложнее и финансово нецелесообразнее. Также она указала, что ее перестройка или реконструкция, с соблюдением всех международных требований, невозможна, учитывая плохое техническое состояние здания и необходимые для этого средства.

В свою очередь Борданс тогда указал, что закрытие тюрьмы - исторический поворот. Министр отметил, что реформы в сфере выполнения уголовных наказаний и динамически растущее развитие ресоциализации требует все большей квалификации тюремного персонала и возможность реагировать на новые вызовы. Новые подходы требуют и новой инфраструктуры мест заключения, в которой будут не только эффективные решения безопасности и надзора, но и соответствующие специфике рабочего персонала условия, отметил он.