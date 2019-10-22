Закрытая в этом году тюрьма Браса может возобновить работу

Если государство не желает инвестировать в восстановление инфраструктуры мест заключения, возможно, придется восстановить тюрьму Браса, во вторник на заседании юридической комиссии Сейма признал министр юстиции Янис Борданс, сообщает агентство LETA.
Дополнительные 45 миллионов евро на строительство Лиепайской тюрьмы запланированы лишь в бюджете 2022 года. Несмотря на то, что в этом году завершился конкурс на строительство новой тюрьмы и в августе должны были начаться строительные работы, в будущем году бюджетных денег на это не выделено, пояснил министр.
"Принимая во внимание, что строительство новой тюрьмы отложено, нам нужно думать о привлечении дополнительных средств для ремонта нынешних и устаревших тюрем. Если не является возможным инвестировать и строить тюрьму, то мы видим возможность восстановить закрытую тюрьму Браса", - указал Борданс.
Министр не допускает возможности, что о строительстве новой тюрьмы можно забыть. "Нет никого выхода, так как я не вижу блага для общества, если будем ремонтировать действующие тюрьмы, которые потребуют еще больше средств", - отметил министр.
Галерея: Тюрьма Браса после закрытия
Политик указал, что новая тюрьма не означает только новое здание, но и современную ресоциализацию заключенных.
Если не строить новую тюрьму и не развивать ресоциализацию заключенных, государство будет вынуждено ежегодно увеличивать бюджет Министерства внутренних дел, в частности, придется увеличивать число полицейских, потому что в тюрьмах вырастет число преступников, уверен Борданс.
Напомним, тюрьма Браса была ликвидирована 1 апреля этого года. Как в марте пояснила представитель Управления мест заключения Айя Федорова, содержание устаревшего здания тюрьмы Браса для управления с каждым годом становилось все сложнее и финансово нецелесообразнее. Также она указала, что ее перестройка или реконструкция, с соблюдением всех международных требований, невозможна, учитывая плохое техническое состояние здания и необходимые для этого средства.
В свою очередь Борданс тогда указал, что закрытие тюрьмы - исторический поворот. Министр отметил, что реформы в сфере выполнения уголовных наказаний и динамически растущее развитие ресоциализации требует все большей квалификации тюремного персонала и возможность реагировать на новые вызовы. Новые подходы требуют и новой инфраструктуры мест заключения, в которой будут не только эффективные решения безопасности и надзора, но и соответствующие специфике рабочего персонала условия, отметил он.
Галерея: Прогулка по закрытой тюрьме Браса