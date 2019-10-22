За отказ вступать в интимную связь мужчина затушил о руку подруги сигарету

На месте происшествия выяснилось, что сожитель пришёл домой пьяным. После того, как женщина отказалась вступить с ним в интимную связь, мужчина сильно ущипнул женщину, а чуть позже затушил о её руку сигарету.

На руках женщины были видны синяки и покраснение от сигареты. Дети, которые видели произошедшее, подтвердили, что отец был жестоким.

Виновный, в свою очередь, который был очевидно пьян, отрицал вышесказанное. Согласно его словам, сигарета просто выскользнула из рук и случайно попала на женщину. Полицейские неоднократно призывали пострадавшую написать заявление, чтобы отлучить мужчину от семьи, однако она отказалась. Также полицейские объяснили, что за нанесение побоев можно возбудить уголовное делопроизводство и назначить медицинскую экспертизу, но и от этого женщина отказалась.

Пострадавшая пояснила, что с утра решит, как действовать.