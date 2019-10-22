Вт, 22.10.2019
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За отказ вступать в интимную связь мужчина затушил о руку подруги сигарету

Сигарета. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

15 октября после полуночи Рижская муниципальная полиция получила вызов в квартиру, где произошёл семейный конфликт. 

На месте происшествия выяснилось, что сожитель пришёл домой пьяным. После того, как женщина отказалась вступить с ним в интимную связь, мужчина сильно ущипнул женщину, а чуть позже затушил о её руку сигарету.

На руках женщины были видны синяки и покраснение от сигареты. Дети, которые видели произошедшее, подтвердили, что отец был жестоким.

Виновный, в свою очередь, который был очевидно пьян, отрицал вышесказанное. Согласно его словам, сигарета просто выскользнула из рук и случайно попала на женщину. Полицейские неоднократно призывали пострадавшую написать заявление, чтобы отлучить мужчину от семьи, однако она отказалась. Также полицейские объяснили, что за нанесение побоев можно возбудить уголовное делопроизводство  и назначить медицинскую экспертизу, но и от этого женщина отказалась. 

Пострадавшая пояснила, что с утра решит, как действовать. 

Сотрудники полиции заметили, что отец также курит в присутствии своих детей. Мужчина пояснил, что курит только на кухне, но поскольку квартира маленькая - запах дыма чувствуется и в комнате, где спят дети. Материалы дела о физическом и эмоциональном насилии над детьми были переданы в Отдел по профилактике детских правонарушений.

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