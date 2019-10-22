Югла: Из-за неизвестного вещества с едким запахом из многоэтажки эвакуировали жильцов

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), около 19.12 был получен вызов на Бривибас гатве в Риге. Как сообщается, в доме чувствовался едкий запах. По прибытию на место происшествия пожарные констатировали, что в одной из квартир здания находится вещество неизвестного происхождения.

Сотрудники VUGD эвакуировали из дома 38 человек, а также привлекли общественный транспорт, где люди могли временно находиться.

Спасатели поместили в контейнер и вынесли из квартиры вещество неизвестного происхождения, затем передали его на экспертизу.