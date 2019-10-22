Вт, 22.10.2019
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Югла: Из-за неизвестного вещества с едким запахом из многоэтажки эвакуировали жильцов

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Из-за неизвестного вещества вечером во вторник, 22 октября, в окрестностях Юглы из многоэтажного дома эвакуировали людей.  

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), около 19.12 был получен вызов на Бривибас гатве в Риге. Как сообщается, в доме чувствовался едкий запах. По прибытию на место происшествия пожарные констатировали, что в одной из квартир здания находится вещество неизвестного происхождения. 

Сотрудники VUGD эвакуировали из дома 38 человек, а также привлекли общественный транспорт, где люди могли временно находиться. 

Спасатели поместили в контейнер и вынесли из квартиры вещество неизвестного происхождения, затем передали его на экспертизу. 

Пока что VUGD воздерживается от комментариев, чем может являться это едкое вещество. Спасатели проветривают помещения, чтобы потом оценить возможность того, можно ли впустить жильцов обратно. 

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