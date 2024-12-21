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Зеленский обещает новые удары по военным базам на территории России

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Фото: AFP/Sccanpix

Украина будет все чаще использовать собственные ракеты и беспилотники для атак на российскую военную инфраструктуру, используемую в терроре против украинцев, заявил Владимир Зеленский в своем выступлении. Украинский президент также заявил, что продолжит атаковать военные базы на территории России.

"Мы обязательно продолжим наносить удары по российским военным объектам - дронами и ракетами, и все больше украинскими, по именно тем военным базам, по именно той российской военной инфраструктуре, которая используется в таком терроре против наших людей", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что защита Украины абсолютно справедлива.

"Наша защита абсолютно справедлива. Я благодарю всех в мире, кто поддерживает Украину в этом, и поддерживает, в частности, необходимость увеличивать расходы на оборону европейских стран, на обновление и технологизацию арсеналов в Европе. И спасибо всем, кто обеспечивает увеличение давления на Россию за эту войну", - сказал он.

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