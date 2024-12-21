Украина будет все чаще использовать собственные ракеты и беспилотники для атак на российскую военную инфраструктуру, используемую в терроре против украинцев, заявил Владимир Зеленский в своем выступлении. Украинский президент также заявил, что продолжит атаковать военные базы на территории России.
Зеленский обещает новые удары по военным базам на территории России
"Мы обязательно продолжим наносить удары по российским военным объектам - дронами и ракетами, и все больше украинскими, по именно тем военным базам, по именно той российской военной инфраструктуре, которая используется в таком терроре против наших людей", - заявил Зеленский.
Владимир Зеленский добавил, что защита Украины абсолютно справедлива.
"Наша защита абсолютно справедлива. Я благодарю всех в мире, кто поддерживает Украину в этом, и поддерживает, в частности, необходимость увеличивать расходы на оборону европейских стран, на обновление и технологизацию арсеналов в Европе. И спасибо всем, кто обеспечивает увеличение давления на Россию за эту войну", - сказал он.
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