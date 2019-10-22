В России две семьи фермеров устроили перестрелку. Убиты пять человек

Раненые были доставлены в реанимацию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Согласно информации Baza, на место происшествия были высланы два вертолета с ОМОНом и руководством Ростовской области.

В случившемся принимали участие две семьи фермеров — Бациевы и Дакишвили, передаёт Baza. Как рассказал собеседник ростовскому изданию DonDay, участники перестрелки не пришли к согласию, потому в ход сперва пошли палки и биты, а вскоре огнестрельное оружие.

Конфликт между двумя семьями длился на протяжении нескольких лет и дошел до уровня старейшин диаспор, об этом сообщил собеседник ростовского издания 161.ru.