Ср, 23.10.2019
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В России две семьи фермеров устроили перестрелку. Убиты пять человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Пять человек погибли и двое получили ранения при перестрелке, которая произошла в России (Ростовская область). Об этом сообщает портал "Медуза" со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Раненые были доставлены в реанимацию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Согласно информации Baza, на место происшествия были высланы два вертолета с ОМОНом и руководством Ростовской области.

В случившемся принимали участие две семьи фермеров — Бациевы и Дакишвили, передаёт Baza. Как рассказал собеседник ростовскому изданию DonDay, участники перестрелки не пришли к согласию, потому в ход сперва пошли палки и биты, а вскоре огнестрельное оружие.

Конфликт между двумя семьями длился на протяжении нескольких лет и дошел до уровня старейшин диаспор, об этом сообщил собеседник ростовского издания 161.ru. 

Согласно информации МВД, последний эпизод разногласий был связан с землёй для выпаса скота. 

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