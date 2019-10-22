Депутаты отклонили план Бориса Джонсона по ускоренному Brexit к 31 октября

Однако депутаты отвергли предложение Джонсона о трехдневном графике ратификации соглашения по Brexit, которое премьер заключил с ЕС. Это значит, что Великобритания может не успеть выйти из ЕС 31 октября, поскольку процесс ратификации документа затянется.

Перед началом голосования Джонсон выступил с заявлением, отметив, что, если депутаты парламента не смогут одобрить его план по выходу из ЕС, а также не согласится принять его в течение трех дней, то Джонсон отзовет соглашение и будет добиваться новых парламентских выборов.