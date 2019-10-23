Мужчина подал в суд на Латвию: его все еще судят за совершенную 25 лет назад кражу

В связи с длительностью делопроизводства в Европейский суд по правам человека против Латвии обратился Роман Синицин, который по-прежнему не дождался окончательного решения по делу о краже вещей, которая согласно обвинению была совершена 25 лет назад, сообщает Panorāma Латвийского телевидения.
Европейский суд принял эту заявку еще до завершения делопроизводства в Латвии.
Синицин в Латвии судим в связи с кражами конфет, электротоваров и других вещей из магазинов.
В начале девяностых годов в связи с этими кражами были задержаны несколько подростков, в том числе и на то время 14-летний Синицин. Остальные подростки, признавшиеся тогда в кражах, в своих показаниях упомянули и Синицина, но он единственный, кто вину не признал.
"Меня самого били полицейские, когда задержали. Мне было 14 лет. Надевали на голову противогаз и закрывали поток воздуха, чтобы я не мог дышать. Я был привязан к стулу, который не мог подвинуть, они издевались. Многие написали, что совершили какие-то кражи. Меня посадили в тюрьму, я просидел целый год в 14 лет. Позднее меня освободили", - рассказал Синицин. Из-за этих краж, еще будучи несовершеннолетним, он успел в рамках досудебного заключения провести за решеткой девять с половиной месяцев.
Спустя несколько лет Синицин еще раз попал в поле зрения стражей порядка за кражи и был судим. Он отсидел срок и в 2005 году уехал из Латвии, начал работать за границей и создал семью. Старая кража подростковых лет тогда была отложена, так как никто ей не интересовался. Решение о его заключении под стражу было принято в 2006 году, сам Синицин об этом не знал.
"Я многократно ездил в Латвию, получил водительские права, я не знал, что нахожусь в розыске. После этого пришел менять паспорт и меня арестовали", - пояснил мужчина.
Синицин был арестован через 20 лет после произошедшего преступления и был доставлен в Рижскую центральную тюрьму. Через две недели меру пресечения изменили. В 2017 году в суде первой инстанции он был оправдан, однако в мае этого года защитник обвиняемого получил сообщение, что прокуратура подала по оправдательному решению протест.
Адвокат Синицина считает, что это дело - доказательство того, насколько бессмысленно используются как ресурсы суда, так и прокуратуры. "Мы слышим от прокуратуру, что у них не хватает ресурсов, работников и так далее. Это один из случаев, когда мы видим, что они тратятся абсолютно без какого-либо смысла, без блага для общества, без какой-либо логики", - отметил адвокат Звейсалниекс.