Мужчина подал в суд на Латвию: его все еще судят за совершенную 25 лет назад кражу

Европейский суд принял эту заявку еще до завершения делопроизводства в Латвии.

Синицин в Латвии судим в связи с кражами конфет, электротоваров и других вещей из магазинов.

В начале девяностых годов в связи с этими кражами были задержаны несколько подростков, в том числе и на то время 14-летний Синицин. Остальные подростки, признавшиеся тогда в кражах, в своих показаниях упомянули и Синицина, но он единственный, кто вину не признал.

"Меня самого били полицейские, когда задержали. Мне было 14 лет. Надевали на голову противогаз и закрывали поток воздуха, чтобы я не мог дышать. Я был привязан к стулу, который не мог подвинуть, они издевались. Многие написали, что совершили какие-то кражи. Меня посадили в тюрьму, я просидел целый год в 14 лет. Позднее меня освободили", - рассказал Синицин. Из-за этих краж, еще будучи несовершеннолетним, он успел в рамках досудебного заключения провести за решеткой девять с половиной месяцев.

Спустя несколько лет Синицин еще раз попал в поле зрения стражей порядка за кражи и был судим. Он отсидел срок и в 2005 году уехал из Латвии, начал работать за границей и создал семью. Старая кража подростковых лет тогда была отложена, так как никто ей не интересовался. Решение о его заключении под стражу было принято в 2006 году, сам Синицин об этом не знал.

"Я многократно ездил в Латвию, получил водительские права, я не знал, что нахожусь в розыске. После этого пришел менять паспорт и меня арестовали", - пояснил мужчина.

Синицин был арестован через 20 лет после произошедшего преступления и был доставлен в Рижскую центральную тюрьму. Через две недели меру пресечения изменили. В 2017 году в суде первой инстанции он был оправдан, однако в мае этого года защитник обвиняемого получил сообщение, что прокуратура подала по оправдательному решению протест.