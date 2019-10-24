Просто огонь! Секс-символ Comedy Woman снялась полностью обнаженной

Екатерину Варнаву по праву называют секс-символом Comedy Woman. Длинноногая красотка не раз украшала страницы мужских журналов и входила в число самых привлекательных звезд российского шоу-бизнеса.

На днях эффектная шатенка в очередной раз доказала, что не зря слывет "горячей штучкой", опубликовав в своем Instagram откровенные фото, на которых позирует полностью обнаженной.

"Максимально честна с вами. Ничего не скрываю", - иронично подписала Катя эти пикантные снимки.

Одним из первых свое восхищение увиденным выразил Тимур Родригез: "Ничего себе! Катюня, ты просто огонь!", - написал он.

Полина Гагарина, в свою очередь, так прокомментировала эти кадры: "Ну так разве можно? Взять и обезоружить? Нокаут. Самая красивая".

Похвалила Варнаву и Татьяна Навка, сравнив ее с богиней красоты Афродитой.

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал публикацию артистки слишком вызывающей. Более того, некоторые хейтеры заявили, что ей больше нечем удивлять публику: "Ну все... Пошло-поехало... Интеллекта не хватило, пришлось самоутверждаться телом", - иронизируют они.

Екатерина же отнеслась к критике со свойственным ей чувством юмора. "Лично я себе нравлюсь и не причитаю, как это делают десятки людей в моем Instagram.

Мне кажется, что те, кто пишет неприятные вещи, не мои поклонники, а как раз те, кому я не нравилась тогда и не нравлюсь сегодня. Их слова меня особо не расстраивают.

Меня волнуют только замечания моей мамы, потому что это мой самый близкий человек, и она считает, что я недостаточно плотная", - написала звезда.