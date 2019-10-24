Просто огонь! Секс-символ Comedy Woman снялась полностью обнаженной
34-летняя звезда популярного российского юмористичекого шоу Comedy Woman Екатерина Варнава приняла участие в очень откровенной фотосессии, а проще говоря - разделась догола перед камерой. Многочисленные поклонники восхитились ее красотой и сексуальностью, другие же обвинили в бесстыдстве.
Екатерину Варнаву по праву называют секс-символом Comedy Woman. Длинноногая красотка не раз украшала страницы мужских журналов и входила в число самых привлекательных звезд российского шоу-бизнеса.
На днях эффектная шатенка в очередной раз доказала, что не зря слывет "горячей штучкой", опубликовав в своем Instagram откровенные фото, на которых позирует полностью обнаженной.
"Максимально честна с вами. Ничего не скрываю", - иронично подписала Катя эти пикантные снимки.
Одним из первых свое восхищение увиденным выразил Тимур Родригез: "Ничего себе! Катюня, ты просто огонь!", - написал он.
Полина Гагарина, в свою очередь, так прокомментировала эти кадры: "Ну так разве можно? Взять и обезоружить? Нокаут. Самая красивая".
Похвалила Варнаву и Татьяна Навка, сравнив ее с богиней красоты Афродитой.
Впрочем, нашлись и те, кто посчитал публикацию артистки слишком вызывающей. Более того, некоторые хейтеры заявили, что ей больше нечем удивлять публику: "Ну все... Пошло-поехало... Интеллекта не хватило, пришлось самоутверждаться телом", - иронизируют они.
Екатерина же отнеслась к критике со свойственным ей чувством юмора. "Лично я себе нравлюсь и не причитаю, как это делают десятки людей в моем Instagram.
Мне кажется, что те, кто пишет неприятные вещи, не мои поклонники, а как раз те, кому я не нравилась тогда и не нравлюсь сегодня. Их слова меня особо не расстраивают.
Меня волнуют только замечания моей мамы, потому что это мой самый близкий человек, и она считает, что я недостаточно плотная", - написала звезда.
Галерея: Неповторимые звезды Comedy Woman выступили в Риге