Судебный процесс века: как под крышей престижного бара в Таллинне укрывалась мафия
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В Таллинне, под крышей престижного и находившегося на хорошем счету бара в Старом городе, согласно обвинению Государственной прокуратуры Эстонии, процветал криминальный бизнес, корни которого уходят в прошлое на 20 лет назад. Судебный процесс века наконец раскрывает карты деятельности мафии в столице Эстонии, пишет Rus.Postimees.
И хотя известные бизнесмены Хуберт Хирв и Павел Гаммер были связаны с криминальным миром Эстонии еще с 90-х годов, до февраля прошлого года, когда их запястья неожиданно украсили наручники, полиция не могла найти против них достаточно улик.
Это было крайне сложно, поскольку Хирв и Гаммер, по версии прокуратуры, создали крепкую преступную организацию, в которую были вовлечены некоторые - ранее топившие за правовое государство - эксперты.
То, чем они занимались, воспринималось общественностью как совершенно обычный бизнес, но на самом деле питались умы этой группировки нескончаемым потоком денег. Благодаря преимущественно налоговым преступлениям, преступники пополняли свои кошельки и позволяли себе роскошный образ жизни.
Злачное место у Ратушной площади
Штаб-квартира организованной преступной группировки находилась на улице Дункри, в считанных метрах от охраняющего ратушу Старого Тоомаса, где по адресу Дункри, 5 в разное время располагались такие популярные рестораны как Rae Мeierei, Korsaar или BeerHouse.
Здание на улице Дункри, которое оказалось во владении Гаммера и Хирва в 2001 году, стало для группировки своеобразной базой, находящейся под их постоянным контролем. Внутренний и внешний периметр здания были усыпаны камерами видеонаблюдения, а у сотрудников заведения были четко установленные правила передвижения.
Именно это, по оценке прокуратуры, позволило хранить в тайниках здания оружие и документы. Количество оружия, найденного в ходе масштабных обысков, было значительным.
На недвижимость по адресу Дункри, 5 было зарегистрировано множество акционерных обществ, а к 2008 году злоумышленниками была создана структура, позволявшая получать прибыль в результате экономических преступлений.
Иерархия как в фильме о мафии
Результаты расследования говорят о том, что структура организации была выстроена иерархически и у каждого человека были необходимые для успешного функционирования ОПГ задачи.
Лидерами ОПГ, во версии обвинения, были бизнесмены Хуберт Хирв и Павел Гаммер, которые контролировали важнейший узловой пункт в Старом городе.
Так как предполагаемым мотивом создания этой организации были деньги, в банде должны были быть свои казначеи и управляющие денежными потоками, которые в этой иерархии занимали второе место после Гаммера и Хирве.
В числе доверенных лиц Гаммера и Хирва был финансовый директор преступного объединения Ардо Вильбре, который, согласно обвинению, составлял обзоры финансового положения мафии, вел подготовку к преступлениям, связанным с банкротством, и подделывал документы.
На одной ступени с Вильбре находилась и исполнительный директор принадлежавших лидерам ОПГ увеселительных заведений Елена Липендина, которая имела достаточный опыт для того, чтобы управлять барами и ресторанами и при этом уклоняться от уплаты налогов.
Липендина контролировала поступление денег и расходы, инструктировала и контролировала бухгалтеров при выдаче зарплат в конверте и - что самое важное - вела учет так общей кассы ОПГ.
Эстонскому государству платим по минимуму
Следующими, но не менее значимыми в этой большой системе, были бухгалтеры организации Инга Гаммер и Инна Столяр, в задачи которых входило вести бухгалтерию акционерных обществ ОПГ в соответствии с действующей системой налогового учета в компаниях Гаммера и Хирве.
Система была проста: платим Эстонской Республике настолько мало, насколько это возможно.
Например, с целью скрыть от налоговых органов информацию о потоке денежных средств, Инга Гаммер составляла фиктивные счета, а Инна Столяр проводила чистку данных о переводах через кассовую систему.
Из-за высокого риска угодить в ловушку в игру вступил так называемый отдел контрмер и разведки, в который долгое время входили сын бывшего судьи Хельве Сяргава, присяжный адвокат Виктор Сяргава, и бывший сотрудник КаПо Вильяр Субка.
Основной задачей Сяргава как юридического консультанта ОПГ было составление фиктивных договоров.
Он проводил нотариальные сделки и вел документацию, чтобы незаконная деятельность преступного сообщества с виду стала законной.
Также прокуратура обвиняет Сяргава в представлении в финансовые учреждения фальшивых финансовых отчетов и вместе с финансовым директором ОПГ - в организации связанных с банкротством преступлений. Также Сяргава помогал лидерам ОПГ контролировать процедуру банкротства AS MiniCredit.
Субка как бывший сотрудник КаПо хорошо знал, по каким каналам распространяется важная информация о преступной деятельности. В его задачи входило выяснить, какая информация о незаконной деятельности Хирва и Гаммера может находиться в распоряжении правоохранительных органов. Для этого он собирал данные о конкретном судебном производстве, чтобы повлиять на сотрудников правовых органов, которые при выполнении своих рабочих обязанностей могли навредить деятельности ОПГ Хирва и Гаммера.
Также Субка занимался разработкой списка людей, которые могут представлять опасность для мафии.
Круглосуточная охрана
За жизнь и здоровье Хуберта Хирва и Павла Гаммера отвечали их водители Александр Русалим и Сергей Панов. Русалим в основном находился в распоряжении семьи Гаммера, а Панов охранял Хирве и его близких. Например, Русалиму предъявлено обвинение в приобретении найденных в тайниках штаб-квартиры на улице Дункри огнестрельного оружия, глушителей и боеприпасов.
У охранников был плотный график, так как по сути они должны были быть доступны семьям своих боссов круглосуточно и выполнять их распоряжения беспрекословно.
Также они должны были следить за конкурентами и другими представляющими интерес для Хирве и Гаммера людьми и собирать о них информацию.
Для ведения наблюдений группировка использовала GPS-устройства, которые при установке под дно транспортных средств передавали информацию об их передвижениях.
То же самое было и со средствами аудио- и видеозаписи, которые могли быть замаскированы под шариковую ручку или автомобильные ключи.
Суд над обвиняемыми продолжается.
Виктор Сяргава считает обвинение против него необоснованным
По сути, мне инкриминируют правомерное предоставление услуг адвоката, но считают его незаконным, поскольку это "усложняет" работу правоохранительных органов, а услуга оказывалась с целью получения оплаты, т.е. с корыстной целью.
Если применять такой критерий, все адвокаты должны быть привлечены к ответственности. Это то же самое, что привлечь врачей к ответственности за оказание медицинской помощи с целью получения заработной платы. Возникает аномалия: а почему для сотрудников прокуратуры работы за зарплату не является уголовным преступлением?
Настоящая причина этого судебного преследования заключается в том, что я как адвокат ходатайствовал о расследовании кражи, совершенной крупным мошенником Кристьяном Кеснером в AS Minicredit (около 350 000 евро), но не знал, что Кеснер находился под незаконной защитой Центральной криминальной полиции и госпрокуратуры. Меня втянули в это уголовное дело и привлекли к ответственности для того, чтобы избежать расследования преступлений Кристьяна Кеснера. Я намерен защищать свои права в суде и добиться вынесения оправдательного приговора.