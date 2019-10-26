Кормились за счет предприятий общепита

Чтобы финансовый отдел мог заниматься передвижением денег, их, конечно, надо было зарабатывать. Это происходило благодаря нелегальной финансовой деятельности предприятий общепита, которая с целью сокрытия следов была переплетена с легальным бизнесом.

Обвинение в принадлежности к преступному объединению предъявлено OÜ Escado Grupp, Restoplus OÜ и Emerana OÜ, которым принадлежат несколько популярных баров и ресторанов в Старом городе.

Эти фирмы спонсировали роскошный образ жизни лидеров ОПГ и формировали своего рода кровеносный сосуд, который снабжал банду необходимым для их деятельности кислородом.

Согласно обвинениям прокуратуры, Гаммер и Хирве по сути создали в Таллинне свое государство, в котором действовали установленные ими законы.

В ходе судебного процесса века понести ответственность за свои деяния должны 20 человек и два предприятия. И хотя сначала перед судом должны были предстать четыре связанных с Гаммером и Хирве предприятия, на октябрьском открытом заседании суда стало известно, что обвиняемые фирмы Restoplus OÜ и Emerana OÜ объединились в KTH Capitaliks, из-за чего их прежние названия были удалены из регистра.

Это означает, что они не могут быть привлечены к ответственности, так как, согласно закону, юридически невозможно признать в чем-либо виновными трупы.

В суде пояснили, что занимавшаяся оптовой продажей и ранее управляемая Павлом и Ингой Гаммер компания OÜ Emerana и работавшая в той же сфере OÜ Restoplus, которой руководили получившие обвинение в совершении налоговых преступлений Анна Добровольская и Рауль Фельдман, объединились в предприятие KTH Capital. Им управляют сестры Тийна и Кристина Хирв, но еще до сентября этого года собственником числился и Хуберт Хирв.

По оценке прокуратуры, единственная цель слияния заключалась в том, чтобы избежать ответственности.