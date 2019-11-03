"VEF и Дом мебели - тоже станции метро". Сталкеры Риги о том, что из мифов - не выдумка

Рижское метро, бункер под "Замком света", подземные шахты... Что-то из этого навсегда останется лишь городской "легендой", что-то - предположением наших гостей, но что-то - вовсе не выдумка! TVNET предлагает комментарий столичных сталкеров об индустриальных мифах и легендах Латвии, ведь некоторые предположения они проверили лично!

Напоминаем, данное хобби может быть не только опасным для жизни, но и противозаконным! *Имена героев были изменены

Городские легенды

Денис: Не знаю, откуда берутся эти люди, но ходит очень много городских легенд на тему заброшенности и индустриального наследия.

Руслан: Например, есть такой завод "Красный квадрат". Тоннель, который идёт на другой берег Даугавы, убежище.

Денис: Тоннель из Скрунды в Лиепаю на станцию подводных лодок... Самые распространенные легенды идут из абсолютно разных мест, но у них есть точки пересечения. Откуда берутся такие неадекватные теории - я не знаю.

То есть, несмотря на то, что Рижское метро даже не начали строить, вот вообще ни одного кирпича не заложили - на карте какая-то бетонная плита посреди леса на окраине Риги отмечена как вход в метро... Нет, нет, как тестовая станция метрополитена!

Карта ФОТО: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рижский_метрополитен

Рижский метрополитен — нереализованная система метрополитена в Риге, планировавшаяся в столице Латвийской ССР в 1970-х—1980-х годах. Строительство первого пускового участка должно было начаться в 1990, ввод в эксплуатацию предполагался в 2000—2002 годах. Сооружение было отменено из-за протестов общественности и распада СССР.

- А на какой карте?

Денис: На карте в Wikimapia в разделе "заброшено" есть отметка "тестовая стартовая площадка метрополитена".

Приезжаешь - кусок бетона посреди леса.

Вторая распространенная легенда - это секретный тоннель под Даугавой.

Тоннели есть на самом деле. Их около семи штук под Даугавой. Но это технические тоннели. Пройти по ним можно только по одному - из Мангальсалы он выходит куда-то в Болдераю. Это - технический тоннель, его относительно недавно построили, где-то в 00-х. Мы пытались туда попасть, но нам сказали, что всё настолько проржавело, что там без снаряжения делать нечего.

Ещё одна легенда, она совместима со второй. Это секретная эвакуационная линия метро Д6. То есть в Москве есть метро и есть Метро-2. Некоторые неадекваты утверждают, что в Риге тоже есть Д6.

Метро-2 — это неофициальное название бывших засекреченных подземных транспортных сооружений мобилизационного предназначения Москвы, находившихся в ведении Службы спецобъектов Главного управления специальных программ президента РФ и Министерства обороны.

- И что они говорят?

Денис: Они говорят, что видели его лично. При этом другие неадекваты...

- Кто такие "неадекваты"?

Денис: Это люди, которые ищут НЛО и секретные линии метро в Риге.

VEF и Дом мебели - тоже станции метро. Якобы.

Руслан: А я что тогда неадекват, если считаю, что под "Замком света" находится бункер?

- А ты действительно так считаешь?

Руслан: Я знаю, уверен в этом.

- Почему?

Руслан: Потому что, когда строился фундамент, он был огорожен забором непрозрачным. И строился он очень долго. Фундамент, чтобы построить для такого места - столько времени не нужно.

И почему так сильно курировали проект? Потому что там было убежище...

Денис: А то, что Рига стоит на болоте и два года нужно сушить почву - это ничего?

Руслан: Одно другому не мешает. Подумай логически: почему такие большие деньги были потрачены?

Денис: Ага, там станция по контролю мозга. А! Кстати, одна из легенд гласит, что в Риге есть несколько строений: Дом печати, Radisson Blu Latvija, здание Латвийского телевидения, - и на каждом здании есть антенна, которая образует "рижский треугольник", внутри которого специально образуется поле, контролирующее разум людей.

Руслан: Причем, если ты туда попадаешь, и кто-то захочет удалить твои данные с электронных носителей, то форматируется телефон полностью.

- Это серьёзно?

Денис: Да, есть и те, кто на полном серьёзе в это верят.

Галерея: "Замок света"

Следующая легенда - подземный тоннель с узкоколейной железной дорогой для вывоза продукции в Пардаугаве. Опять же проанализировав несколько источников, узнав об этом от некоторых людей, я вычислил - это примерно район Агенскалнса. Район завода "Арсенал", парк Аркадия, улица Марупес, где-то в том районе. Так вот, один пенсионер, когда раскопали тоннель под Бривибас, утверждал, что он лично в 70-х, когда ремонтировали асфальт, видел подвал с узкоколейной железной дорогой.

Короче, конкретно эту легенду я проверял - вздёргивал канализационные люки и проверял тоннели в том районе.

- Это может быть правдой?

Денис: Да. Почему это может быть правда? Во-первых, действительно были заводы, у которых из подземных тоннелей груз выходил на пристань для вывоза продукции. И ключевой момент был, что узкоколейка была на пристани.

Во-вторых, в том районе действительно раньше были пристани.

В-третьих, завод "Арсенал" производил боеприпасы - довольно секретная продукция - то есть, теоретически да, такое могло быть. Да и в то время в Риге была распространена узкоколейная дорога... Но! Если подумать логически, то ближайшая пристань от стратегических заводов - находилась в километрах десяти, через болотистую местность, через озеро.

Прокладывать там тоннель - абсолютно нелогично. Зачем вообще это делать под землёй?

Как вообще люди могли увидеть тоннель, куда свет не проникает? Я думаю, что это просто был коммуникационный тоннель, где были кабеля или поребрик для труб... И я вздергивал люки на стратегическом заводе - максимум, что там было - это ливневая система. Всё.

- Это единственная "легенда", которую ты пытался проверить?

Денис: Да. Ну как я могу проверить, контролирует ли мой разум антенна? Надеть шапочку из фольги и посмотреть измениться ли мое мышление? [смеется]

Самое бредовое, что я слышал - под одним из тоннелей, который шесть метров под землёй, ещё на девяти метрах под ним есть еще один тоннель, который проходит через весь город.

- Это где?

Денис: Я не буду говорить где.

- Почему?

Денис: Я не хочу, чтобы там ползали люди.

- Это в Риге хотя бы?

Денис: В Риге. Там общая протяженность около двух километров, из которых доступно только полкилометра, поскольку остальное замуровано - это исключительно коммуникационные тоннели. То есть от цеха к цеху. Некоторые "неадекваты", опять же, утверждают, что есть тоннель под ним, который идёт от самого центра города и уходит в район Букулты. Они говорят об этом на полном серьёзе, утверждая, что видели его лично.

Руслан: Всё равно, самая распространенная, конечно, про Рижское метро.

Сколько не утверждай людям, что его не существует, даже кирпичика - всё равно находятся те, чаще всего молодые, которые говорят, мол - нет, мы найдём, мы знаем, просто вы нам не говорите!

- Так почему ты утверждаешь, что его нет?

Денис: Во-первых, Рижский метрополитен откинули ещё на стадии разработки, даже не производства. Проект не был утвержден ни разу.

Это общедоступная информация, даже углубляться не надо. Во-вторых, люди, которые активно исследуют метро Киева и Москвы, вам скажут, что любой метрополитен начинают строить не со станций, не с тоннелей, а с вентиляционной шахты.

То есть не может быть ни одного тоннеля, если нет вентиляционной шахты.

Руслан: Как ты будешь бурить тоннель? Если тебе нечем дышать?

Денис: Ну да. Сначала рубят огромную дыру в земле, туда спускают оборудование. Ладно, если бы у нас была вентиляционная шахта, тоннель какой на метров десять, тогда можно было бы предположить, что теоретически - да, это вентиляционная шахта метрополитена, тоннель замурован и на самом деле он идёт дальше, там есть одна-две станции... но нет. У нас даже основания для вентиляционной шахты нет.

Заброшенная Латвия

- Что с заброшенными зданиями в Риге?

Денис: Чаще всего владельцы заброшенных зданий не заинтересованы в том, чтобы кто-то видел то, что происходит внутри. Поскольку внешне для самоуправлений всё окей. Закрыты окна и так далее... А внутри там оголенная проводка подключенная, прогнивший потолок, иногда даже склады токсичных отходов, очень опасный мусор.

Чаще всего, то, что мы видели в подземельях, то в случае, если рядом автосервис, то весь мусор, всё отработанное масло - всё внутри подземелья.

Представь, подземелью 200 лет, а в нём лежат бамперы, бочка с отработанным маслом, какая-то химия и так далее.

Владельцы просто не заинтересованы в том, чтобы это кто-то видел. Один раз мы даже видели подключенную канализацию.

Галерея: Развалины Риги

Руслан: Яркий пример - это центр города [Риги]. Если посмотреть, то все дома жилые и магазины везде есть. А вот есть, допустим, кафешка. Поднимаешь голову наверх - занавесок нет, ни цветов, ничего. Мне кажется, ну 90%, ну хорошо, 75% домов в Старом городе - заброшены. Просто на первых этажах магазины. Если так подумать, это всё развалины.

Всё гниет, сыпется и никто об этом не думает. Но самоуправление об этом не знает. Им кажется, что дом жилой.

А владелец дома, чтобы не брать ответственность за жильцов, в случае, если дом рухнет, просто выгоняет всех жильцов, а на первом этаже оставляет магазин. Окупает арендой магазина налог на недвижимость и здание обходится по себестоимости.

Денис: И он не даёт при этом присвоить статус заброшенного здания, чтобы не получить повышенный налог.

Руслан: Как только здание признают аварийным, он не сможет ничего сдавать. Он делает всё, чтобы самоуправление не знало. И таких владельцев много.

Пойдёшь на работу, посмотри и обязательно обрати внимание на окна вторых и третьих этажей. Почти все дома заброшены в Старом городе.