Сейм отклонил предложение объявить 21 ноября днем памяти жертв трагедий

За вышеупомянутое предложение проголосовали 33 депутата, против проголосовал 31 депутат, а 17 парламентариев от голосования воздержались. Таким образом, законопроект не был передан на рассмотрение в комиссиях.

Как говорится в аннотации законопроекта, в этом году отмечается шестая годовщина трагедии в Золитуде, где 21 ноября 2013 года 54 человека погибли, а десятки получили ранения в результате обрушения крыши супермаркета "Maxima".

По количеству жертв это была самая большая трагедия с момента восстановления независимости Латвии, которая оставила серьезные и глубокие следы в общественном сознании.

Законопроект разработан в сотрудничестве с обществом "Золитуде 21.11", которое возглавляет депутат Сейма от "Согласия" Регина Лочмеле-Лунева, а также рядом других неправительственных организаций - обществом "После пожара", Bezvests.lv и др. В аннотации к законопроекту разъясняется, что такой день должен быть введен для сохранения памяти о всех тех, кто погиб в результате различных трагедий в Латвии.

По мнению авторов поправок к закону, введение дня памяти повысит осведомленность латвийского общества о безопасности, укрепит систему общественных ценностей, основанных на индивидуальной, организационной и общественной ответственности, что поможет предотвратить повторение катастроф в будущем.

Депутат Артусс Кайминьш заявил, что законопроект, предложенный "Согласием" является слишком обширным.

"Если мы прочитаем, что написано, то тут написано о многих трагедиях. [..] Это также можно интерпретировать и как трагедию Софокла, и как трагедию 11 сентября, это слишком широкое понятие", - сказал Кайминьш.

"Артусс, что с тобой стало за эти годы? Тебе самому не стыдно?", - ответила ему депутат Сейма Регина Лочмеле-Лунева.