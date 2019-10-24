Мужчину будут судить за оскорбительный и грубый комментарий в интернете о латышах

Согласно обвинению, в конце октября 2018 года мужчина из своего дома на одном из новостных порталов под статьей на русском языке "В суде рассмотрят дело обвиняемого в разжигании национальной розни Гирса" разместил "комментарий, высказанный в оскорбительной и грубой форме по отношению к латышам и латышским легионерам".