Чт, 24.10.2019
Идеальная тюрьма - далеко не золотая клетка. В первую очередь, это инфраструктура, способная поддерживать достоинство человека, а не унижать его. Илона Спуре, генерал
5

Мужчину будут судить за оскорбительный и грубый комментарий в интернете о латышах

ФОТО: Pexels

Прокуратура передала суду уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в оскорбительном и грубом комментарии в интернете по отношению к латышам и бывшим легионерам, сообщает агентство LETA.

Согласно обвинению, в конце октября 2018 года мужчина из своего дома на одном из новостных порталов под статьей на русском языке "В суде рассмотрят дело обвиняемого в разжигании национальной розни Гирса" разместил "комментарий, высказанный в оскорбительной и грубой форме по отношению к латышам и латышским легионерам".

Обвинение считает, что в высказываниях мужчина преступил допустимые границы свободы слова, назвав латышей фашистами и выразив непрямой призыв к насильственный действиям по отношению к легионерам. По мнению обвинения, комментарии были направлены на разжигание национальной розни и вражды.

Уголовный закон за подобное преступление предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

Дело передано Рижскому районному суду, оно будет рассмотрено 28 апреля 2020 года.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ