Мужчину будут судить за оскорбительный и грубый комментарий в интернете о латышах

Прокуратура передала суду уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в оскорбительном и грубом комментарии в интернете по отношению к латышам и бывшим легионерам, сообщает агентство LETA.
Согласно обвинению, в конце октября 2018 года мужчина из своего дома на одном из новостных порталов под статьей на русском языке "В суде рассмотрят дело обвиняемого в разжигании национальной розни Гирса" разместил "комментарий, высказанный в оскорбительной и грубой форме по отношению к латышам и латышским легионерам".
Обвинение считает, что в высказываниях мужчина преступил допустимые границы свободы слова, назвав латышей фашистами и выразив непрямой призыв к насильственный действиям по отношению к легионерам. По мнению обвинения, комментарии были направлены на разжигание национальной розни и вражды.
Уголовный закон за подобное преступление предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.
Дело передано Рижскому районному суду, оно будет рассмотрено 28 апреля 2020 года.