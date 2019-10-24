Чт, 24.10.2019
Это очень философская тема: что является большим наказанием - расстрелять или лишить свободы пожизненно? Илона Спуре, генерал

В Бангладеш за сожжение девушки 16 человек приговорили к смертной казни

ФОТО: Reuters/ScanPix

Суд Багладеш приговорил к смертной казни 16 человек, которые подожгли воспитанницу мусульманской школы, в результате чего она умерла. В том числе смертный приговор вынесен и директору школы, пишет DPA.

Воспитанница обвиняла директора в сексуальных домогательствах, а союзники директора, пытаясь добиться, чтобы она обвинения отозвала, облили ее в школе керосином и подожгли. От полученных травм она скончалась.

19-летняя Нусрата Джахан умерла 10 апреля в больнице города Дакка через пять дней после того, как пострадала в результате нападения в школе.

6 апреля - через 11 дней после того, как Джахан сообщила полиции, что директор школы многократно неуместно ее касался - две одноклассницы вывели ее на крышу школы.

Там соучастники преступления потребовали, чтобы она жалобу отозвала. Когда девушка отказалась это делать, пять человек облили ее керосином и подожгли.

Злоумышленники хотели, чтобы все выглядело так, что девушка покончила с собой, однако ей удалось с бежать и получить помощь, указала полиция.

Следователи выяснили, что всего в убийстве принимали участие 16 человек, и все они приговорены к смерти.

Убийство спланировал директор школы, находясь в тюрьме, куда он был помещен в конце марта после того, как родители девушки подали жалобу о сексуальном домогательстве.

Убийство Джахан вызвало в бангладешском обществе широкий резонанс, все громче звучат требования серьезно реагировать на случая сексуального использования и домогательства.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ