В Бангладеш за сожжение девушки 16 человек приговорили к смертной казни

Воспитанница обвиняла директора в сексуальных домогательствах, а союзники директора, пытаясь добиться, чтобы она обвинения отозвала, облили ее в школе керосином и подожгли. От полученных травм она скончалась.

19-летняя Нусрата Джахан умерла 10 апреля в больнице города Дакка через пять дней после того, как пострадала в результате нападения в школе.

6 апреля - через 11 дней после того, как Джахан сообщила полиции, что директор школы многократно неуместно ее касался - две одноклассницы вывели ее на крышу школы.

Там соучастники преступления потребовали, чтобы она жалобу отозвала. Когда девушка отказалась это делать, пять человек облили ее керосином и подожгли.

Злоумышленники хотели, чтобы все выглядело так, что девушка покончила с собой, однако ей удалось с бежать и получить помощь, указала полиция.

Следователи выяснили, что всего в убийстве принимали участие 16 человек, и все они приговорены к смерти.

Убийство спланировал директор школы, находясь в тюрьме, куда он был помещен в конце марта после того, как родители девушки подали жалобу о сексуальном домогательстве.