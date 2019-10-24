Министр: Латвия и НАТО работают над усилением присутсвия альянса в странах Балтии

Латвия и НАТО в настоящее время работают над усилением присутствия альянса в Балтийском регионе, заявил агентству LETA министр обороны Артис Пабрикс, который участвует во встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе
Сегодня он в двустороннем формате встретился с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, который положительно оценил работу Латвии по увеличению своего оборонного бюджета. Также генсек поблагодарил Латвию за хороший прием боевой группы альянса.
Пабрикс и Столтенберг обсудили необходимость повышать в Балтийском регионе готовность сил реагирования НАТО в воздушном пространстве, на суше и море. Латвия вместе с НАТО работает над усилением присутствия альянса в странах Балтии, чтобы присутствие союзников обеспечивалось на постоянной основе и на более длительный срок, сказал министр.
"Считаю, что в ближайшие годы в странах Балтии будет еще больше безопасности в связи с присутствием и развитием НАТО", - подчеркнул глава Минобороны.