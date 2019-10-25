Киллер нанял киллера, который нанял киллера... Курьезное судебное дело в Китае

18 октября в Китае осудили шестерых подозреваемых в организации покушения на местного бизнесмена.

Владелец риелторской компании Тан Юхуэй (Tan Youhui) "заказал" предпринимателя ещё 2013 году. Мужчина по фамилии Вей (Wei) являлся его конкурентом.

Изначально планировалось, что киллер Си Гуаньгань (Xi Guangan) будет сам устранять жертву. Сумма его гонорара составила 2 миллиона юаней (около 253 163 евро). Но убийца решил не выполнять заказ сама. Половину гонорара он сохранил, а на вторую нанял другого убийцу ― Мо Тяньсяня (Mo Tianxiang).

По какому- то неизвестному стечению обстоятельств этот киллер тоже решил не выполнять заказ сам. Он нанял третьего за 270 тысяч юаней.

Третий наемник тоже не захотел брать на себя ответственность. Он нанял своего коллегу, который стал уже четвертым по счету исполнителем. Гонорар к этому времени сократился до 200 тысяч юаней.

И вот, наконец, четвертый киллер, в свою очередь, поручил работу пятому ― Линь Сянси (Ling Xiansi). Он взялся за работу за 100 тысяч юаней.

Немного поразмыслив, Сянси пришел к выводу, что 100 тысяч юаней (126 58,17 евро) недостаточная сумма для убийства. Сянси смог связаться со своей жертвой, чтобы предложить тому инсценировать смерть. Предприниматель дал своё согласие и некоторое время скрывался, однако в 2014 году вернулся домой. Он отправился с заявлением в полицию. Сначала там ему не поверили, однако расследование было начато. Спустя некоторое время всю преступную цепь арестовали.