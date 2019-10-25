22 октября в России медведь напал на дрессировщика во время выступления, пишут российские СМИ. В соцсетях появилось видео, снятое очевидцами. Медведь в наморднике повалил мужчину на пол, обхватив его лапами. Отгонять его пришлось уже с помощью электрошокера. Вокруг арены не было никакой защитной сетки - зрители убегали с места ЧП в панике.
Некоторое время спустя администрация цирка заявила, что нападение животного на мужчину случилось из-за зрителей — медведя якобы спровоцировали вспышки фотокамер. Там подчеркнули, что гастроли цирка продолжатся, однако номер с хищником был вычеркнут из программы.
Видео: Медведь напал на дрессировщика во время выступления
Дрессировщик из цирка карельского города Олонец Руслан Солодюк рассказал "Пятому каналу" о причинах того, почему животное накинулось на него во время выступления.
Согласно его словам, атака зверя являлась рефлекторным действием из-за боли в суставах, так как медведь уже в возрасте.
Животное планировали отправить "на пенсию" ещё в 2018 году, однако не было возможности его содержать, потому его оставили работать в цирке. На протяжении трех месяцев медведю давали специальные лекарства, а осенью случился перерыв в лечении. Из-за возникшей боли он напал на дрессировщика. Мужчина подчеркнул, что в инциденте нет виновных.