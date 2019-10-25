Некоторое время спустя администрация цирка заявила, что нападение животного на мужчину случилось из-за зрителей — медведя якобы спровоцировали вспышки фотокамер. Там подчеркнули, что гастроли цирка продолжатся, однако номер с хищником был вычеркнут из программы.

Видео: Медведь напал на дрессировщика во время выступления

Дрессировщик из цирка карельского города Олонец Руслан Солодюк рассказал "Пятому каналу" о причинах того, почему животное накинулось на него во время выступления.

Согласно его словам, атака зверя являлась рефлекторным действием из-за боли в суставах, так как медведь уже в возрасте.