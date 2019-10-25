Соглашение по Brexit достигнуто, но радоваться еще рано

Домбровскис отметил, что сейчас судьба Brexit находится в руках правительства и парламента Великобритании.

"Достигнуто соглашение, над которым работает и парламент Великобритании. Фактически за него проголосовали, теперь вопрос - в каком виде формально будет завершена работа над этим соглашением, будет ли необходимо какое-то продления. Нынешняя ситуация выглядит так, что Brexit произойдет, и произойдет он с соглашением. Это точно самый позитивный сценарий в данном случае", - сказал Домбровскис.

Он добавил, что в худшем случае мог произойти выход Великобритании без соглашения. Пока что еще не известно, будет ли необходимо кратковременное продление, так как это зависит от процесса ратификации соглашения как в самой Великобритании, так и в Евросоюзе.

На этой неделе Европарламент решил, что ратифицирует соглашение, когда парламент Великобритании закончит свою процедуру ратификации.

"Это понятная позиция, принимая во внимание, как у Великобритании до этого шло с процессом. Сначала действительно нужно увидеть, проголосуют ли за это утвердительно, и тогда будет смысл ратифицировать его и со стороны Европы. Нынешние тенденции свидетельствуют, что Brexit будет с соглашением", - сказал Домбровскис.

По отношению к экономическим факторам вице-президент Еврокомиссии сказал, что если Brexit будет с соглашением, то негативное экономическое влияние будет гораздо меньшим. Это потому, что, во-первых, до конца 2020 года продолжится переходный период, во время которого Великобритания продолжит находиться на едином рынке Европы.

"С такой точки зрения это прямых проблем для предпринимателей не создает. Это-во первых, дает дополнительное время для предпринимателей подготовиться к моменту, когда Великобритания уже не будет в составе единого рынка - соответственно, начиная с 2021 года. Во-вторых, это дает время работать над новым соглашением и торговым договором, который все-таки экономические связи сможет восстановить", - указал Домбровскис.