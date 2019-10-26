Латвия перешла на зимнее время

Таким образом, в отличие от перехода на летнее время, жители Латвии смогли поспать на час дольше.

Так как в странах Европейского союза еще продолжаются дискуссии о необходимости перехода с летнего на зимнее время и обратно, в настоящее время действует прежний порядок, поэтому в воскресенье в Латвии и других странах ЕС состоится переход на зимнее время. В Латвии переход произойдет в 4 часа 27 октября.

Переход на летнее время состоится 29 марта 2020 года.

В 2018 году в Европе актуализировался вопрос о необходимости зимнего и летнего времени. Европейская комиссия провела в странах ЕС опрос, и большая часть его жителей заявила, что существующий порядок нужно отменить.

В сентябре 2018 года Еврокомиссия представила проект директивы, предложив отменить сезонное изменение времени на всей территории ЕС. Странам потребовалось дополнительное время для дискуссий, поэтому обсуждение предложений Еврокомиссии еще продолжается.