Работы по тушению на территории Центрального рынка продолжались и после наступления темноты

Как ранее сообщал TVNET, в пятницу, 25 октября, на территории Центрального рынка Риги возник пожар в трехэтажном здании, где расположены кафе и служебная гостиница. В 12:50 пожар удалось локализовать, однако работы по ликвидации пожара продолжались и после того, как стемнело, сообщила LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце.
Как сообщалось, в 12:50 пожар, возникший в трехэтажном здании на ул. Негю, 5, где расположены кафе и служебная гостиница, удалось локализовать.
Представитель Центрального рынка Александр Шунин сообщил, что, по словам менеджера расположенного в здании кафе, по неизвестным причинам загорелась котельная.
Галерея: На территории Центрального рынка загорелось трехэтажное здание
В VUGD сообщили, что общая площадь пожара составила 1100 квадратных метров. С территории рынка было эвакуировано около 2000 человек.
На тушение трехэтажного здания прибыли внушительные силы VUGD, позднее был разбит оперативный штаб управления, который перенял дальнейший план по спасению.
Видео: На территории Центрального рынка горит трехэтажное здание
Чтобы обеспечить свободный доступ к объекту и провести снос конструкций, службы огородили территорию и эвакуировали торговцев с ближайшей территории.
"Не дали даже будку закрыть и свет погасить", - передаче Degpunktā отметила продавец с рынка.
Принимая во внимание, что для тушения здания на Центральном рынке Риги были мобилизованы большие силы, это затруднило возможность реагировать на другие вызовы в столице. Чтобы компенсировать нехватку бригад, было принято решение передислоцировать в Ригу автоцистерны и спасателей из Юрмалы, а также Саулкрасты.
Видео: Сюжет в передаче Degpunktā