Работы по тушению на территории Центрального рынка продолжались и после наступления темноты

Как сообщалось, в 12:50 пожар, возникший в трехэтажном здании на ул. Негю, 5, где расположены кафе и служебная гостиница, удалось локализовать.

Представитель Центрального рынка Александр Шунин сообщил, что, по словам менеджера расположенного в здании кафе, по неизвестным причинам загорелась котельная.

Галерея: На территории Центрального рынка загорелось трехэтажное здание

В VUGD сообщили, что общая площадь пожара составила 1100 квадратных метров. С территории рынка было эвакуировано около 2000 человек.

На тушение трехэтажного здания прибыли внушительные силы VUGD, позднее был разбит оперативный штаб управления, который перенял дальнейший план по спасению.

Видео: На территории Центрального рынка горит трехэтажное здание

Чтобы обеспечить свободный доступ к объекту и провести снос конструкций, службы огородили территорию и эвакуировали торговцев с ближайшей территории.

"Не дали даже будку закрыть и свет погасить", - передаче Degpunktā отметила продавец с рынка.

Принимая во внимание, что для тушения здания на Центральном рынке Риги были мобилизованы большие силы, это затруднило возможность реагировать на другие вызовы в столице. Чтобы компенсировать нехватку бригад, было принято решение передислоцировать в Ригу автоцистерны и спасателей из Юрмалы, а также Саулкрасты.