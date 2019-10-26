Сб, 26.10.2019
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В России столкнулись два микроавтобуса: погибли восемь человек, среди них - ребенок

ФОТО: Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

В субботу утром, 26 октября, в Алтайском крае при столкновении минивэна и микроавтобуса погибли восемь человек, сообщают российские СМИ.

По информации управления МВД по Алтайскому краю, еще пять человек пострадали. В свою очередь региональный Минздрав РФ сообщил о восьми пострадавших, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Всего в микроавтобусах находились 16 человек.

По предварительным данным, водитель минивена Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato.

В Nissan погибли все - трое взрослых и ребенок 2011 года рождения. В Fiat погибли четыре пожилые женщины.

Полиция отмечает, что водителя Nissan дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году. Полицейские выясняют, имел ли водитель право управлять минивеном, пишет "Медуза".

Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по факту аварии.

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