В России столкнулись два микроавтобуса: погибли восемь человек, среди них - ребенок

По информации управления МВД по Алтайскому краю, еще пять человек пострадали. В свою очередь региональный Минздрав РФ сообщил о восьми пострадавших, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Всего в микроавтобусах находились 16 человек.

По предварительным данным, водитель минивена Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato.

В Nissan погибли все - трое взрослых и ребенок 2011 года рождения. В Fiat погибли четыре пожилые женщины.

Полиция отмечает, что водителя Nissan дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году. Полицейские выясняют, имел ли водитель право управлять минивеном, пишет "Медуза".