"Голоса тех, кто выжил, кто выводил детей, кто участвовал в штурме": вышел фильм "Норд-Ост. 17 лет"

"Для нас это большая ответственность. Именно в этот день в 2002 году случился штурм "Норд-Оста", в результате которого были уничтожены террористы, захватившие мирных граждан в центре Москвы. В результате этого штурма погибли и заложники.

Сегодня мы услышим голоса тех, кто выжил, тех, кто выводил детей из здания на Дубровке, тех, кто участвовал в штурме", - говорится в описании к видео.

В комментарии для "Медузы" Гордеева отмечает:

"До сих пор многое совершенно непонятно: ни как террористы оказались в самом центре Москвы в пяти километрах от Кремля; ни как им удалось пройти внутрь. Не был наказан ни один милицейский чин, который пропустил набитые оружием и взрывчаткой машины. Состав газа, использовавшегося при штурме, до сих пор является государственной тайной. Как и состав штаба, и даже количество штабов.

У меня была внутренняя потребность попробовать разобраться во всем этом, собрать полную картину".

Отмечается, что в фильме несколько основных линий. Сначала идет рассказ о событиях за несколько минут до захвата заложников. Во второй части фильма — про людей, которые оказались внутри.

"Иногда складывается ощущение, что все эти люди сидели в разных местах. Даже на разных планетах. Соответственно, и настрой у людей был разный. Кто-то верил, что их спасут. Другие говорили, что они не могут не выйти — например, у них маленький грудной ребенок.

Кто-то не верил в спасение и ни на что не надеялся. Это очень странная вещь, но такие люди не вышли", - пишет Гордеева.

Авторы фильма поговорили с человеком по имени Заурбек Талхигов - первым осужденным по делу о "Норд-Осте". Также есть часть фильма с силовиками - людьми, которые непосредственно участвовали в штурме.

"Из работы над фильмом можно сделать вывод: страна допустила эту трагедию и не сделала никаких выводов. Никто не защищен", - подытоживает журналист.

"Мне кажется очень важным хотя бы сейчас задокументировать эту историю, записать ее, дать людям возможность сказать. Восстановить эту память как пазл, чтобы хоть что-то сохранилось", - добавляет она.

23 октября 2002 года группа террористов из Чечни под предводительством Мовсара Бараева захватила театр на Дубровке, в котором показывали мюзикл "Норд-Ост" — и три дня удерживала 916 человек из числа зрителей, актеров и работников центра. Во время штурма в театр пустили усыпляющий газ; при этом не менее 130 заложников погибли — их точное число не установлено до сих пор, как и не рассекречен состав использованного газа.