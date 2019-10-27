В конце года могло быть 11 выходных дней подряд. Почему так не будет?

В этом году, 23 декабря (понедельник), придётся работать. Затем следуют два выходных дня, а в четверг - снова работать, после чего - три выходных дня. Потом снова понедельник - работаем, вторник и среда - снова свободны. Потому вопрос - действительно ли правительство не могло рабочие дни 23, 27 и 30 декабря перенести на предыдущие субботы?

Понятно только то, что решение было принято ещё в прошлом году, отмечает программа. Однако почему нельзя было зимние праздники распланировать так, чтобы было 11 выходных дней подряд?

Как рассказал представитель министерства благосостояния Эгил Зариньш на портале visidati.lv всё время проводят опрос, где люди сами могут принять решение.

"В этот раз получилось так, что остальные недели декабря пришлось бы работать по шесть дней, а так люди не захотели делать. Потому ситуация осталась такой, как сейчас в календаре, что, конечно, немного странно и, конечно, кому-то неудобно, но что поделать? Такова ситуация" - отметил представитель министерства.

Так что, сами можем принимать решение, хотим ли мы отработать субботы, чтобы не выходить на работу между праздничными выходными. Однако - формально это относится только к работникам государственных учреждений.

В следующем, 2020 году, рабочие дни тоже нельзя будет перенести, так как решение по этому поводу было принято в первой половине года, отмечает программа.