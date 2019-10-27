Вс, 27.10.2019
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Около 5000 клиентов Sadales tikls остались без электричества

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Сегодня, 27 октября, во второй половине дня электроснабжение было нарушено у 5000 клиентов АО Sadales tikls в Риге и Сигулде, сообщили агентству LETA на предприятии.

В 13.16 зарегистрированы технические перебои в сети среднего напряжения в Сигулде, затронувшие 2400 клиентов, а в 13.18 - в сети среднего напряжения в Риге, в Зиепниеккалнсе, затронувшие 2800 клиентов.

Оперативная бригада Sadales tikls немедленно начала локализацию повреждения, и уже к 14 часам перебои у большинства клиентов были устранены. Без электричества еще оставались примерно 900 клиентов в Сигулде и 1600 в Зиепниеккалнсе. 

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