Около 5000 клиентов Sadales tikls остались без электричества

В 13.16 зарегистрированы технические перебои в сети среднего напряжения в Сигулде, затронувшие 2400 клиентов, а в 13.18 - в сети среднего напряжения в Риге, в Зиепниеккалнсе, затронувшие 2800 клиентов.

Оперативная бригада Sadales tikls немедленно начала локализацию повреждения, и уже к 14 часам перебои у большинства клиентов были устранены. Без электричества еще оставались примерно 900 клиентов в Сигулде и 1600 в Зиепниеккалнсе.