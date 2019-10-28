Пн, 28.10.2019
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В сентябре настроение жителей Латвии значительно ухудшилось

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В сентябре по сравнению с августом значительно ухудшилось настроение населения, свидетельствуют данные опроса "Латвийский барометр", проведенного центром исследований рынка SKDS.

Общий индекс настроения по сравнению с августом уменьшился на 6 пунктов.

Руководитель SKDS Арнис Кактиньш связывает это с "баталиями" за госбюджет, в ходе которых со стороны политиков сознательно или неосознанно прозвучал ряд заявлений.

Настроение населения значительно ухудшилось в таких сферах, как оценка действий правительства и общая оценка развития ситуации. 

С утверждением о том, что ситуация в государстве развивается в правильном направлении, в сентябре согласились 30% респондентов (в августе -35%), а 55% считают, что государство развивается в неправильном направлении (в августе - 48%). Общий индекс оценки ситуации за месяц упал на 12 пунктов. 

Также на восемь пунктов понизился индекс оценки работы правительства. 24% удовлетворены его работой, а 70% не удовлетворены.

Кактиньш отмечает, что люди стали намного более скептически оценивать происходящее в латвийской экономике. В сентябре только 16% считали, что ситуация улучшается, а 33% думали, что она ухудшается.

Нынешнее состояние экономики Латвии положительно оценивают 8% опрошенных, отрицательно - 43%. Прогноз развития экономической ситуации за месяц ухудшился с +2 до -5 пунктов. 

В сентябре положительно оценили материальное положение своей семьи 8% опрошенных, критически - 28%. Возможности найти в Латвии хорошую работу высоко оценивают 12% населения, критически - 47%. По этому показателю индекс за месяц уменьшился на четыре пункта -с -20 до -24.  

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