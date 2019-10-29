Мы работаем бесчеловечно много... Есть ли в этом толк?

Анализируя рабочую среду, в институте также выявляют так называемые возникающие риски, которые не всегда означают, что они являются новыми и неизвестны исследователям.

Например, асбест. Когда-то этот потенциально опасный материал использовался в строительстве, автомобилестроении, ракетостроении, и был запрещен только в 2005 году, но теперь, когда разрушаются новые асбестосодержащие строения, вопрос становится вновь актуальным.

С мобильностью человека увеличились биологические риски - вирусы распространяются молниеносными темпами.

Уволили с работы? Это твой счастливый день!

Есть такое понятие "slimstrāde" (дословный перевод: больной работник), что означает, что человек, будучи больным, не лежит дома на диване, поглаживая кота и попивая горячий чай, а с холодным потом на лбу, чихая и кашляя, сидит на работе восемь часов. Люди боятся брать больничный, опасаясь, что их обязанности лягут на плечи коллег.

"Опросы показывают, что люди не уходят на больничный, потому что боятся потерять работу", - говорит эксперт по рабочей среде. Две трети опрошенных признались, что скрывают симптомы во время обязательных медицинских осмотров.

Однако самое большое значение имеет отношение к жизни. Студенты встречались с двумя производственными больными. Одна 52-летняя женщина, которая всю жизнь проработала на рыбном заводе, не могла работать на конвейере из-за боли в руках и спине. Она была расстроена, несчастна и сказала, что ничего не может делать, и для нее больше ничего не имеет смысла.

На следующий день пришел 53-летний мужчина, бывший водитель экскаватора. У него также были проблемы со спиной, и он не мог работать по профессии. Человек сказал, что сначала сильно расстроился, но постепенно ему удалось привести мысли "в порядок" - он освоил профессию пчеловода.

Теперь он с удовольствием работать с пчелами и говорит, что день, когда он потерял работу, стал лучшим в его жизни.

Еще один парадокс - безработицы больше нет, но люди продолжают работать, будучи отчаянно недовольны своей работой.

В компаниях мы спрашиваем: "Зарплату не платят? Условия работы ужасные? Почему вы здесь все еще работаете"? Инерция и нежелание рисковать.

Как сделать жизнь интересной?

Сегодня сверхъестественной лени дан научный термин - прокрастинация, что означает нездоровое откладывание заданий и обязанностей на потом. Вы неподвижно лежите в темноте, наблюдаете, как за окном дрожит кленовый лист, подтягиваетесь - не можете собраться и все тут!

Вы тянете время и не можете сделать что-то полезное, валяетесь в не заправленной постели , и, если нужно куда-то идти, мечтаете поскорее вернуться.

Однако прокрастинация - это не обычная лень - она может быть признаком серьезного психоэмоционального заболевания - "выгорания".

С усталостью, ленью и неприязнью к работе бороться невозможно - это бессмысленно; но справиться можно, разнообразив свою жизнь.

Конечно, для этого нужно собраться. В Европе вступила в силу тенденция делить трудовую жизнь на две диаметрально противоположные части.

Например, два дня в неделю вы учитель математики, остальные три - фермер, выращивающий морковь или мяту.

Чтобы в старости не пришлось беспокоиться о том, что жизнь была короткой и скучной, нужно освободиться от стереотипов предыдущего поколения "с девяти до шести на ВЭФ до самой пенсии" и найти личную модель, которая заставит чувствовать себя гармонично.

Пока такую организацию труда могут позволить себе не многие, но в будущем рабочие дни и структура недели изменятся, потому что поменяются ценности и философия жизни.