Мы работаем бесчеловечно много... Есть ли в этом толк?

Мы работаем бесчеловечно много... до выгорания, но особого смысла в этом нет. В то время как производительность труда в Латвии составляет 55% от среднего показателя по Европе, средний латвиец "вкалывает" по 1910 часов в год, что ставит Латвию на восьмое место по продолжительности рабочего времени в мире.
Почему мы так неэффективны и почему часть принимаемых в офисах решений так "глупы", рассказывает директор Института здоровья среды и безопасности труда Рижского университета им. Страдиня (RSU) Ивар Ванадзиньш.
Офисный работник = спящая принцесса
Пятьдесят лет назад все было просто – насколько у тебя вредная работа можно было определить по вибрациям, наличию пыли, шума, плохого освещения, количеству химических веществ и так далее. В наши дни исторические факторы рабочей среды зафиксированы, изучены и ограничены в нормативных актах для предотвращения негативных последствий.
Однако сегодня ко всем вышеупомянутым факторам присоединились новые - менее видимые и, поэтому более "хитрые", часто связанные с эргономикой (наукой о рабочем процессе и пригодности среды) и эмоциональным благополучием сотрудников.
Заболевания опорно-двигательного аппарата являются самой распространенной группой профессиональных болезней, вызывающих инвалидность, в Европе и Латвии.
"Одно дело обеспечить соответствующей мебелью, другое - правильно ее использовать. Проблема в рабочих привычках.
Отключение от рабочего процесса - это не значит читать электронную почту, а встать и отойти от компьютера", - говорит Ивар Ванадзиньш.
Вторая большая группа - это проблемы, вызванные психоэмоциональными перегрузками, а также болезни дыхательной системы.
Парадоксально, но в Латвии, где влажно, прохладно, темно и вообще не очень приятно почти семь месяцев в году, одной из самых больших проблем в рабочей среде является сухой, и не совсем качественный воздух в помещениях, что негативно влияет не только на голосовые связки и дыхательные пути, но и на умение концентрироваться и принимать решения.
Относительная влажность воздуха в помещениях составляет 20-30%, в то время как нормой является 40-50%.
"Сухой воздух способствует возникновению острых респираторных вирусных инфекций. Однако проблема сухого воздуха в Европе не редкость - уникальность в том, что мы уделяем ей так мало внимания", - говорит Ивар Ванадзиньш.
Предприниматели IT-индустрии братья Берги создали сигнализацию качества воздуха, которая в зависимости от концентрации в помещении углекислого газа (CO2) загорается зеленым, желтым или красным цветом.
Качество воздуха ухудшается медленно, поэтому люди, которые находятся в комнате все время, не замечают этого, но на самом деле воздух настолько плох, что они не могут нормально мыслить и действовать рассудительно.
"Как только загорается красный цвет - все, точка! Решения, которые мы сейчас принимаем - глупы!
Кстати, качество воздуха в школах настолько плохое, что никакая современная система обучения не поможет - если вам нечем дышать, вы не сможете чему-либо научиться.
Работодатель не осознает, что дорого платит за свою экономию. Да, человек на рабочем месте, но какой от него толк, когда он засыпает? Это как в школе на седьмом уроке - какой смысл учить чему-то, когда все почти спят.
Человек проводит много времени на работе, но его эффективность очень низкая. Он чувствует себя виноватым, испытывает стресс, выгорает, и колесо продолжает вращаться".
Анализируя рабочую среду, в институте также выявляют так называемые возникающие риски, которые не всегда означают, что они являются новыми и неизвестны исследователям.
Например, асбест. Когда-то этот потенциально опасный материал использовался в строительстве, автомобилестроении, ракетостроении, и был запрещен только в 2005 году, но теперь, когда разрушаются новые асбестосодержащие строения, вопрос становится вновь актуальным.
С мобильностью человека увеличились биологические риски - вирусы распространяются молниеносными темпами.
Уволили с работы? Это твой счастливый день!
Есть такое понятие "slimstrāde" (дословный перевод: больной работник), что означает, что человек, будучи больным, не лежит дома на диване, поглаживая кота и попивая горячий чай, а с холодным потом на лбу, чихая и кашляя, сидит на работе восемь часов. Люди боятся брать больничный, опасаясь, что их обязанности лягут на плечи коллег.
"Опросы показывают, что люди не уходят на больничный, потому что боятся потерять работу", - говорит эксперт по рабочей среде. Две трети опрошенных признались, что скрывают симптомы во время обязательных медицинских осмотров.
Однако самое большое значение имеет отношение к жизни. Студенты встречались с двумя производственными больными. Одна 52-летняя женщина, которая всю жизнь проработала на рыбном заводе, не могла работать на конвейере из-за боли в руках и спине. Она была расстроена, несчастна и сказала, что ничего не может делать, и для нее больше ничего не имеет смысла.
На следующий день пришел 53-летний мужчина, бывший водитель экскаватора. У него также были проблемы со спиной, и он не мог работать по профессии. Человек сказал, что сначала сильно расстроился, но постепенно ему удалось привести мысли "в порядок" - он освоил профессию пчеловода.
Теперь он с удовольствием работать с пчелами и говорит, что день, когда он потерял работу, стал лучшим в его жизни.
Еще один парадокс - безработицы больше нет, но люди продолжают работать, будучи отчаянно недовольны своей работой.
В компаниях мы спрашиваем: "Зарплату не платят? Условия работы ужасные? Почему вы здесь все еще работаете"? Инерция и нежелание рисковать.
Как сделать жизнь интересной?
Сегодня сверхъестественной лени дан научный термин - прокрастинация, что означает нездоровое откладывание заданий и обязанностей на потом. Вы неподвижно лежите в темноте, наблюдаете, как за окном дрожит кленовый лист, подтягиваетесь - не можете собраться и все тут!
Вы тянете время и не можете сделать что-то полезное, валяетесь в не заправленной постели , и, если нужно куда-то идти, мечтаете поскорее вернуться.
Однако прокрастинация - это не обычная лень - она может быть признаком серьезного психоэмоционального заболевания - "выгорания".
С усталостью, ленью и неприязнью к работе бороться невозможно - это бессмысленно; но справиться можно, разнообразив свою жизнь.
Конечно, для этого нужно собраться. В Европе вступила в силу тенденция делить трудовую жизнь на две диаметрально противоположные части.
Например, два дня в неделю вы учитель математики, остальные три - фермер, выращивающий морковь или мяту.
Чтобы в старости не пришлось беспокоиться о том, что жизнь была короткой и скучной, нужно освободиться от стереотипов предыдущего поколения "с девяти до шести на ВЭФ до самой пенсии" и найти личную модель, которая заставит чувствовать себя гармонично.
Пока такую организацию труда могут позволить себе не многие, но в будущем рабочие дни и структура недели изменятся, потому что поменяются ценности и философия жизни.
"Тем, кто сейчас заканчивает школу, за жизнь придется сменить профессию три раза, так как мы не знаем, пригодится ли через 30 лет то, чему сейчас учат на уроках - все меняется очень стремительно. Если современная молодежь проживет до 88 лет, это означает, что 45 лет они будут работать и в какой-то момент поймут, чем именно хотят заниматься", - говорит Ивар Ванадзиньш.