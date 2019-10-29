В Кении у самолета во время взлета отвалилось колесо

Инцидент произошел в понедельник, когда самолет кенийской авиакомпании Silverstone Air вылетел из аэропорта Лодвара на северо-востоке страны, чтобы отправиться в столицу Кении Найроби.

После того, как колесо отвалилось, пилот самолета принял решение совершить аварийную посадку в аэропорту Элдорета. Аварийная посадка прошла удачно, в ходе нее никто не пострадал.

Это уже второй инцидент, произошедший в этом месяце с самолетами Silverstone Air. Ранее самолет этой авиакомпании в аэропорту Найроби съехал со взлетной полосы и врезался в деревья.