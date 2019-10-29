Какого цвета грядущий 2020 год Крысы, и какая стихия - его покровитель

Итак, 2020 год будет годом Крысы. Это ловкий и хитрый зверек, с высоким интеллектом и не лишенный амбиций.

А какого цвета грядущий год? По восточному гороскопу - белого. 2020 год будет годом Белой Крысы. Это значит, что встречать его лучше в светлых тонах. Конечно,

весь год носить белое для привлечения удачи невозможно, да и не всегда уместно, но можно подыскать себе талисманы года - вещи-помощники для восстановления энергетики.

Например, белый плед поможет в 2020 году восстанавливать силы, белое платье привлечет удачу в любви, а новый ежедневник с белой обложкой будет структурировать ваши планы и развивать способности к тайм-менеджменту. Белый чайный сервиз будет чаще собирать за вашим столом близких и родных людей, хороших и проверенных друзей.

Стихией 2020-го будет металл. Поэтому не только белый окажется цветом удачи в будущем году. Можно носить золото, серебро, а также украшения из любого другого металлиа, сделать к 31 декабря маникюр цвета металлик.

Металл - стихия твердая, он хорош для защиты. И в течение года свои любимые металлические аксессуары можно носить чаще.