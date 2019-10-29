Какого цвета грядущий 2020 год Крысы, и какая стихия - его покровитель
У каждого года, согласно восточному гороскопу, есть свое животное-покровитель. А также свой цвет удачи и главенствующая стихия. И о них стоит узнать, чтобы весь грядущий год удача не покидала ваш дом.
Итак, 2020 год будет годом Крысы. Это ловкий и хитрый зверек, с высоким интеллектом и не лишенный амбиций.
А какого цвета грядущий год? По восточному гороскопу - белого. 2020 год будет годом Белой Крысы. Это значит, что встречать его лучше в светлых тонах. Конечно,
весь год носить белое для привлечения удачи невозможно, да и не всегда уместно, но можно подыскать себе талисманы года - вещи-помощники для восстановления энергетики.
- Например, белый плед поможет в 2020 году восстанавливать силы, белое платье привлечет удачу в любви, а новый ежедневник с белой обложкой будет структурировать ваши планы и развивать способности к тайм-менеджменту. Белый чайный сервиз будет чаще собирать за вашим столом близких и родных людей, хороших и проверенных друзей.
Стихией 2020-го будет металл. Поэтому не только белый окажется цветом удачи в будущем году. Можно носить золото, серебро, а также украшения из любого другого металлиа, сделать к 31 декабря маникюр цвета металлик.
Металл - стихия твердая, он хорош для защиты. И в течение года свои любимые металлические аксессуары можно носить чаще.
Задаваясь вопросом, в каком цвете встретить Новый год, стоит помнить, что важнее всего позитивный настрой. Используйте те цвета, в которых вам комфортно, которые помогут вам чувствовать себя увереннее и привлекательнее, советуют астрологи и эксперты dailyhoro.ru.