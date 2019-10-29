В торговом центре Mols ​на потолке образовалась трещина. Начато техническое обследование

Команда Bez Tabu лично убедилась, что недалеко от главного входа в торговый центр видна длинная трещина, которая продолжается и в параллельном коридоре. Расположенный посередине проходов Narvesen закрыт - как гласит табличка, "по техническим причинам".

В обоих проходах установлены металлические опоры, закрытые регипсовым каркасом. На втором этаже в зоне трещины также закрыты два магазина.

Как рассказала представитель компании Linstow Center Management, управляющей торговым центром Mols, при регулярном техническом обследовании еще на прошлой неделе была обнаружена трещина на первом этаже. Чтобы убедиться в безопасности конструкций, тут же были привлечены два независимых эксперта для оценки статуса здания. Также о ситуации проинформировано Государственное бюро по контролю за строительством (BVKB), в том числе о временных решениях.

На данный момент есть заключение о том, что реализация поддерживающих решений в зонах трещины обеспечивает безопасность сотрудников и посетителей торгового центра. Параллельно ведется дополнительное обследование здания, чтобы разработать проект по укреплению.

Представитель BVKB Элина Балгалве рассказала Bez Tabu, что строительный инспектор уже посетил объект.

"Принимая во внимание принятые меры по укреплению, осуществленные по указаниям приглашенных экспертов, у BVKB не было оснований запретить эксплуатацию здания", - рассказала она.

Инспектор BVKB в своем заключении отметил, что владелец здания обязан до 5 ноября подать результаты технической экспертизы.

"В зависимости от них и будет принято решение. Возможна частичная или полная остановка эксплуатации. Если же будет установлено, что угрозы безопасности нет, использование здания ограничено не будет", - отметила Балгалве.