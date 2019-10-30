Ср, 30.10.2019
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Парламент Великобритании согласился провести внеочередные выборы 12 декабря

ФОТО: EPA/Scanpix

Парламент Великобритании на голосовании во вторник поддержал идею провести внеочередные выборы 12 декабря, пытаясь таким образом выйти из политического тупика, связанного с выходом страны из Европейского союза (ЕС).

За внесенное правительством постановление о досрочных выборах 12 декабря было 428 голосов против 20.

Премьер страны Борис Джонсон надеется, что на этих выборах его Консервативная партия сможет завоевать большинство мест в Палате общин, благодаря чему он сможет получить от избирателей мандат на проведение своей политики в отношении ЕС.

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