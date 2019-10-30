KNAB проанализирует ситуацию с выдвижением жены Пуце на должность директора секретариата ФОИ

KNAB обратил внимание на возникшую ситуацию и в соответствии со своей компетенцией проанализирует информацию, заявили агентству LETA в бюро.

Как сообщалось, Пуце получила самую высокую оценку во всех трех турах конкурса на должность руководителя фонда, а также единодушную поддержку конкурсной комиссии. Ее кандидатура будет направлена на утверждение в совете ФОИ. В конкурсе на должность руководителя фонда участвовали 28 претендентов.

30 августа председателем совета фонда был назначен министр культуры Наурис Пунтулис. В совет входят также министр юстиции Янис Борданс, министр благосостояния Рамона Петравича и министр образования и науки Илга Шуплинска. Представителем премьер-министра в совете ФОИ является Имант Парадниекс.

До августа в совет входил и министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце, который является супругом Зайги Пуце.

Как пояснил директор Госканцелярии Янис Цитсковскис, на голосовании по утверждению Пуце на должность директора фонда не будет конфликта интересов, так как Юрис Пуце с августа больше не входит в совет, а Министерство окружающей среды и регионального развития в нем представляет госсекретарь Эдвин Балшевиц.