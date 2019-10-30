Обвиненные в эскорте звезды разозлились на Андрея Малахова за выпуск "Рынок шкур"

"Никто в наше время не думает о поруганной чести человека, и к чему это может привести. Упомянув в своей грязной передаче пару имен известных, честных людей только для того, чтобы хоть как-то поднять рейтинги и привлечь внимание к неизвестным людям, о которых они там говорят, которые никому не интересны, они пытаются сделать хоть какие-то рейтинги в своей передаче, совершенно не думая о последствиях", - написала Рудова в Instagram.

Актриса Наталья Рудова является подругой певица Анны Седоковой. Она была невероятно разгневана, ведь имя ее и ее подруг просто "притянули" в эту "передачку о падших женщинах".

"Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали ее интервью, как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдо-паблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят", - возмутилась актриса.

Она отметила, что если редакторам плевать, то ей и ее семье - нет. Хотя она признала, что Малахов и его сотрудники поступили очень умно. А именно, они не сказали в адрес Рудовой конкретных обвинений, но смонтировали несколько видео и фото с отдыха актрисы с подругами в купальниках.

"Но вот, что я точно могу, как девушка, добившаяся всего сама без единой поддержки, честь которой вы попытались пошатнуть, так это дать публичную пощечину тебе, Андрей Малахов, за то, и как вы использовали мое имя в вашей передаче, вы не лучше желтухи", - отметила Наталья.

Рудова также рассказала, что после премьеры сериала "Татьянин день" Малахов звонил ей с предложением выгодного знакомства с неким олигархом. Актриса ему ответила отказом.

"Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала "Татьянин день" и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ! И не только мне.

Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова. Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли что такое честь, и что такое достоинство..." - резюмировала она.

Актрису поддержала коллега Настасья Самбурская (у девушек один директор) и возлюбленная Тимати Анастасия Решетова.

"Мне поступало от него два звонка. После второго вежливо попросила больше ничего подобного мне не предлагать, оскорбился, но перестал", - написала Настасья.