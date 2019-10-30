Обвиненные в эскорте звезды разозлились на Андрея Малахова за выпуск "Рынок шкур"

Телеведущий Андрей Малахов сделал довольно громкий выпуск шоу "Прямой эфир", который назвал "Рынок шкур: Тайная жизнь знаменитых девушек". Примечательно, что передачу Малахов украсил именем известной в России актрисы Натальи Рудовой. За девушку заступилась коллега Настасья Самбурская и возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова.
"Никто в наше время не думает о поруганной чести человека, и к чему это может привести. Упомянув в своей грязной передаче пару имен известных, честных людей только для того, чтобы хоть как-то поднять рейтинги и привлечь внимание к неизвестным людям, о которых они там говорят, которые никому не интересны, они пытаются сделать хоть какие-то рейтинги в своей передаче, совершенно не думая о последствиях", - написала Рудова в Instagram.
Актриса Наталья Рудова является подругой певица Анны Седоковой. Она была невероятно разгневана, ведь имя ее и ее подруг просто "притянули" в эту "передачку о падших женщинах".
"Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали ее интервью, как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдо-паблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят", - возмутилась актриса.
Она отметила, что если редакторам плевать, то ей и ее семье - нет. Хотя она признала, что Малахов и его сотрудники поступили очень умно. А именно, они не сказали в адрес Рудовой конкретных обвинений, но смонтировали несколько видео и фото с отдыха актрисы с подругами в купальниках.
"Но вот, что я точно могу, как девушка, добившаяся всего сама без единой поддержки, честь которой вы попытались пошатнуть, так это дать публичную пощечину тебе, Андрей Малахов, за то, и как вы использовали мое имя в вашей передаче, вы не лучше желтухи", - отметила Наталья.
Рудова также рассказала, что после премьеры сериала "Татьянин день" Малахов звонил ей с предложением выгодного знакомства с неким олигархом. Актриса ему ответила отказом.
"Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала "Татьянин день" и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ! И не только мне.
Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова. Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли что такое честь, и что такое достоинство..." - резюмировала она.
Актрису поддержала коллега Настасья Самбурская (у девушек один директор) и возлюбленная Тимати Анастасия Решетова.
"Мне поступало от него два звонка. После второго вежливо попросила больше ничего подобного мне не предлагать, оскорбился, но перестал", - написала Настасья.
Рудова также призвала фолловеров подписать петицию о закрытии программы "Прямой эфир".
Очень важно!!! Я вынуждена написать этот пост. Пост позора для людей, работающих на федеральном канале, который позиционирует себя, как новостная программа и ее смотрит вся Россия. Из которой могут выдернуть контекст и сделать из этого псевдо новости, которые приводят к ужасным последствиям. Никто в наше время не думает о поруганной чести человека , и к чему это может привести. Упомянув в своей грязной передаче пару имен известных , честных людей только для того, чтобы хоть как-то поднять рейтинги и привлечь внимание к неизвестным людям , о которых они там говорят, которые никому не интересны ,они пытаются сделать хоть какие-то рейтинги в своей передаче , совершенно не думая о последствиях. Я говорю о передаче «Прямой эфир» с Малаховым. Вы обманом взяли интервью у моего директора, СМОНТИРОВАЛИ ЕЕ ИНТЕРВЬЮ как вам было выгодно, потому-что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдо-паблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят. Вам плевать, вам все равно! Мне не все равно!Моей семье не все равно! К сожалению, в нашей стране на законодательном уровне мне вам нечего предъявить. Вы поступили очень умно, не сказав в адрес меня конкретных обвинений, но смонтировав кучу видео и фото с моего отдыха с ПОДРУГАМИ в купальниках . Но вот, что я точно могу, как девушка, добившаяся всего сама без единой поддержки, честь которой вы попытались пошатнуть, так это дать публичную пощечину тебе, Андрей Малахов,и тебе «Прямой эфир» за то, и как вы использовали мое имя в вашей передаче, вы не лучше желтухи. Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала «Татьянин день» и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ! И не только мне. Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова.Ведь мы должны поддерживать друг друга и положить этому беспределу конец.Каждый должен отвечать за свои слова!Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести?Вы сами забыли что такое ЧЕСТЬ, и что такое ДОСТОИНСТВО!
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Андрей Малахов в передаче «Прямой эфир», пытаясь поднять рейтинг своей программе, перешёл все границы. Он смешал в своём последнем выпуске так называемых «людей с низкой социальной ответственностью» и публичных, порядочных людей, которые зарабатывают деньги достойным образом в отличии от ранее упомянутых. Снабдил всё это откровенной клеветой и двусмысленными выражениями, порочащими честь, мою в том числе. Я хочу поставить точку в этом деле и хочу чтобы все остальные СМИ отныне хорошо обдумывали текста своих заголовков и содержимое статей, передач. Мои интересы теперь будет представлять Адвокат Александр Андреевич Добровинский . Больше я комментировать эту ситуацию не буду ! По всем вопросам просьба обращаться к моему адвокату Александру Андреевичу Добровинскому ! @alexanderdobrovinsky *** Петиция на закрытие программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым» в шапке моего профиля.