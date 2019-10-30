Вычислена примерная сумма, которую Великобритания может потерять в ближайшие 10 лет из-за Brexit

В исследовании пришли к выводу, что ВВП Великобритании через 10 лет будет на 3,5% ниже, чем сейчас. Этот прогноз является одной из первых оценок того, как экономика Великобритании может отреагировать на Brexit с соглашением.

Однако представители Госкассы Великобритании отметили, что ситуация может быть не столь драматична. "Мы намерены заключить более масштабное соглашение с ЕС, чем то, на котором NIESR основывает свои выводы. Мы хотим обсудить соглашение о свободной торговле с ЕС, которое более масштабно, чем простой договор о свободной торговле, на котором NIESR также основывает свои выводы", - сказал представитель Госкассы страны.

В исследовании сказано, что соглашение Джонсона "уменьшит риск хаотичного Brexit, однако оно исключит возможность создать более тесные торговые отношения с ЕС".

Несмотря на соглашение между ЕС и Великобританией, которое устраняет неопределенности, таможенные и нормативные барьеры "затрудняют обращение товаров и услуг с континентальной Европой, оставляя все регионы Великобритании в худшем положении, чем если бы Великобритания оставалась в ЕС", - говорится в исследовании. Вот почему экономика, как ожидается, сократится на 3,5% в течение следующего десятилетия.

В исследовании также сказано, что предусмотренное соглашение о свободной торговле с ЕС для британской экономики несколько хуже, чем договоренность, достигнутая в прошлом году бывшим премьер-министром Терезой Мэй.