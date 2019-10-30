Ср, 30.10.2019
За его спиной вы прошли в Сейм и думы, вам было так тепло все эти десять лет, что вы даже не задумывались о решениях. Говорится о культе личности, но многие стали депутатами только потому, что красиво сфотографировались с Нилом и выложили фото в социальных сетях. Анна Владова, руководитель фракции "Согласия" в Рижской думе на съезде партии

Два месяца тюрьмы за ужин: мужчина поел в Старой Риге на 121 евро, но не заплатил

ФОТО: Pixabay

Рижский суд Видземского предместья назначил два месяца заключения мужчине, который после того, как поужинал стейком в ресторане, сбежал и не оплатил счёт размером в 121 евро. Об этом свидетельствует общедоступное судебное решение. 

Мужчина был обвинен в мошенничестве. Вечером 15 декабря прошлого года он в Старой Риге зашёл в один из ресторанов, который специализируется на приготовлении стейков. 

Зная, что у него нет денег, осужденный "с корыстной целью заказал еду и напитки на сумму 121 евро", - написано в обвинении. 

После получения заказа и трапезы мужчина не заплатил за услугу и ушёл из ресторана. 

Полиция задержала мужчину в этом году, и позже к нему в качестве меры пресечения был применён арест. Срок тюремного заключения включает время, проведенное под стражей с 30 августа по 1 октября.

Мужчине придётся заплатить владельцу ресторана компенсацию в размере 121 евро.

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