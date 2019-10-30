Два месяца тюрьмы за ужин: мужчина поел в Старой Риге на 121 евро, но не заплатил

Мужчина был обвинен в мошенничестве. Вечером 15 декабря прошлого года он в Старой Риге зашёл в один из ресторанов, который специализируется на приготовлении стейков.

Зная, что у него нет денег, осужденный "с корыстной целью заказал еду и напитки на сумму 121 евро", - написано в обвинении.

После получения заказа и трапезы мужчина не заплатил за услугу и ушёл из ресторана.

Полиция задержала мужчину в этом году, и позже к нему в качестве меры пресечения был применён арест. Срок тюремного заключения включает время, проведенное под стражей с 30 августа по 1 октября.