В трагедии со смертью маленькой девочки на круизном лайнере Royal Caribbean обвиняется её дедушка

Гражданину США Сальваторе Анелло было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности его внучки Хлои Виганд, которая упала с 11-й палубы круизного лайнера Freedom of the Seas. Об этом пишет Daily Mail.
Напомним, ЧП случилось 7 июля этого года, когда в порту столицы Пуэрто-Рико Сан-Хуана в воду с круизного судна Royal Caribbean упала 18-месячная девочка.
Ребенок игрался со своим дедушкой в ресторане на 11-й палубе корабля. Дедушка усадил ребенка на краю открытого окна, однако потерял равновесие, в результате чего девочка упала с 46-метровой высоты в воду.
ЧП произошло около 17 часов по местному времени, а судно должно было выйти из порта в 20:30.
После падения ребенка достали из воды и доставили в ближайшее медицинское учреждение, где признали мертвым.
Мужчину задержали, однако впоследствии его выпустили под залог в 80 000 долларов. Суд состоится 20 ноября.
Мужчина обвиняется в том, что поднёс малышку к открытому окну игровой зоны, из которого Хлоя выпала. Девочка ударилась об бетонный пол, в результате чего скончалась. Представители компании Royal Caribbean, которой принадлежит лайнер, говорят, что окно было открыто для вентиляции помещения.
Родители девочки Алан и Кимберли Виганд заявили, что не считают дедушку виновным в смерти их ребёнка. Согласно их словам, он очень тяжело переживает смерть своей внучки.
"У него была истерика. Он неоднократно говорил нам, что полагал, будто там было стекло. Он плакал снова и снова. Никогда Сэм не подвергал наших детей опасности", — рассказала мама ребёнка . "Он был очень, очень расстроен. На него невозможно смотреть без слёз, она была его лучшей подругой", — сказал отец малышки.
Сейчас семья планирует подать иск в суд на Royal Caribbean.
В июле этого года также сообщили версию защиты Сальваторе Анелло. Согласно словам адвоката семьи Майкла Винклемана мужчина посадил внучку на подоконник в игровой комнате, поскольку она хотела постучать в окно.