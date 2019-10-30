В трагедии со смертью маленькой девочки на круизном лайнере Royal Caribbean обвиняется её дедушка

Напомним, ЧП случилось 7 июля этого года, когда в порту столицы Пуэрто-Рико Сан-Хуана в воду с круизного судна Royal Caribbean упала 18-месячная девочка.

Ребенок игрался со своим дедушкой в ресторане на 11-й палубе корабля. Дедушка усадил ребенка на краю открытого окна, однако потерял равновесие, в результате чего девочка упала с 46-метровой высоты в воду.

ЧП произошло около 17 часов по местному времени, а судно должно было выйти из порта в 20:30.

После падения ребенка достали из воды и доставили в ближайшее медицинское учреждение, где признали мертвым.

Мужчину задержали, однако впоследствии его выпустили под залог в 80 000 долларов. Суд состоится 20 ноября.

Мужчина обвиняется в том, что поднёс малышку к открытому окну игровой зоны, из которого Хлоя выпала. Девочка ударилась об бетонный пол, в результате чего скончалась. Представители компании Royal Caribbean, которой принадлежит лайнер, говорят, что окно было открыто для вентиляции помещения.

Родители девочки Алан и Кимберли Виганд заявили, что не считают дедушку виновным в смерти их ребёнка. Согласно их словам, он очень тяжело переживает смерть своей внучки.

"У него была истерика. Он неоднократно говорил нам, что полагал, будто там было стекло. Он плакал снова и снова. Никогда Сэм не подвергал наших детей опасности", — рассказала мама ребёнка . "Он был очень, очень расстроен. На него невозможно смотреть без слёз, она была его лучшей подругой", — сказал отец малышки.

Сейчас семья планирует подать иск в суд на Royal Caribbean.