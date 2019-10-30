Домбровский против госбюджета: коалиция не выполнила ни одного обещания

Он выразил благодарность всем жителям Латвии, чьи налоги и труд обеспечивают работой правительство, и напомнил, что правительство и Сейм распоряжаются деньгами налогоплательщиков, а доверие к исполнительной власти в обществе крайне низкое.

"Независимо от того, как называть бюджет будущего года - самый большой в истории Латвии, бюджет сотрудничества, разочарований, социального благосостояния или как-то еще - коалиция отказалась выполнить свое собственное решение о повышении зарплат медицинским работникам, сославшись на то, что нет денег. Идея Новой консервативной партии о "3x500" превратилась в посмешище.

"Единство" так много говорило об образовании, и где же оно? Национальное объединение говорило о демографии только ради рабочего места для Иманта Парадниекса? А то, что обещала KPV LV, уже никого больше не интересует", - сказал Домбровский.

Особо остро он раскритиковал план правительства по увеличению финансирования партий. "А теперь о приятном - о финансировании партий. Наконец вы публично признались, что все это время были под влиянием спонсоров, и вместо того, чтобы бороться с этим, ждете новых средств", - заявил политик.

По словам Домбровского, бюджет 2020 года свидетельствует о том, что премьер-министр Кришьянис Кариньш не контролирует свое правительство, и ему не удалось убедить людей в том, что государство движется в правильном направлении.

"Необходимы решения, как спасать государство, как народному хозяйству зарабатывать деньги, а у вас ничего этого нет. Что касается развития народного хозяйства, в вашем бюджете полный ноль", - сказал депутат.

Он призвал всех политиков договориться о власти закона. "Соответствует ли несоблюдение закона западным ценностям? Какой пример вы подаете жителям Латвии? Почему вы считаете, что законы к вам не относятся?" - сказал Домбровский, обращаясь к Кариньшу.