В Пурвциемсе на чердаке многоквартирного дома обнаружен труп мужчины

Отмечается, что с наступлением холодной погоды бездомные облюбовали чердаки многоквартирных домов.

Как рассказали местные, раньше за порядком следил дворник и все было строго, а после заключения договора с новой компанией никто не контролирует, что происходит на чердаке, и туда можно легко проникнуть и устроиться.

Похоже, именно так и поступил мужчина приблизительно 60 лет, личность которого полиции еще предстоит установить.

Как рассказала представитель Госполициии Гита Гжибовска, признаков насильственной смерти не обнаружено, но, как полагается в таких случаях, начат уголовный процесс по ч.13 Уголовного закона о преступных деяниях против здоровья человека. Назначены экспертизы.

Всех, кто может помочь в опознании мужчины, полиция призвала звонить по номеру 67085942.