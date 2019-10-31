Чт, 31.10.2019
И нынешняя, и тогдашняя кремлевская пропаганда мучительно и комично путалась в обозначении коллективного противника. Как ныне украинский, так и тогда финский народ, в зависимости от ситуации, побывал попеременно то в друзьях, то во врагах, то в заложниках своего "националистического" - либо "фашистского" - правительства. Иван Пауков
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"Прорубить окно туда, куда мы считаем нужным": Лукашенко намерен посетить Австрию и Латвию

Александр Лукашенко

ФОТО: Uncredited/AP/Scanpix

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил намерение посетить Австрию и Латвию с официальным визитом, пишет LETA со ссылкой на РИА "Новости".

"Австрия, Латвия и другие страны - это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того - кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги", - приводит слова президента белорусское агентство "Белта". 

Лукашенко отметил, что "дело президента (со времен Петра I еще) - прорубить окно туда, куда мы считаем нужным".

"Если президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, сейчас в Австрию, потом в Латвию... это значит, президент должен дорогу проложить туда. А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен там покупать и так далее. Вот моя задача", - сказал глава государства.

Ранее глава МИД Беларуси Владимир Маккей сообщил, что Лукашенко первые за долгое время посетит ЕС, совершив 12 ноября визит в Австрию.

В мае 2016 года белорусский лидер находился с визитом в ЕС - в Риме и Ватикане, где состоялись официальные встречи.

До этого Лукашенко долгое время не посещал страны Евросоюза, что было связано с санкциями в отношении него и ряда белорусских чиновников. 

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