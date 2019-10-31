"Прорубить окно туда, куда мы считаем нужным": Лукашенко намерен посетить Австрию и Латвию

"Австрия, Латвия и другие страны - это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того - кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги", - приводит слова президента белорусское агентство "Белта".

Лукашенко отметил, что "дело президента (со времен Петра I еще) - прорубить окно туда, куда мы считаем нужным".

"Если президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, сейчас в Австрию, потом в Латвию... это значит, президент должен дорогу проложить туда. А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен там покупать и так далее. Вот моя задача", - сказал глава государства.

Ранее глава МИД Беларуси Владимир Маккей сообщил, что Лукашенко первые за долгое время посетит ЕС, совершив 12 ноября визит в Австрию.

В мае 2016 года белорусский лидер находился с визитом в ЕС - в Риме и Ватикане, где состоялись официальные встречи.