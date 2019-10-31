Пентагон опубликовал видео операции против аль-Багдади

Видео: Фрагменты операции, в результате которой убит Абу Бакр аль-Багдади

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Кеннет Маккензи рассказал, что в ходе операции были убиты шесть боевиков, в том числе четыре женщины.

По словам Маккензи, лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади подорвал себя с двумя детьми, а не тремя, как сообщалось ранее.

Пентагон также обнародовал съемки с вертолетов над жилищем аль-Багдади. На кадрах видно, что после завершения операции дом был разрушен до основания несколькими точечными ударами, пишет BBC.

ФОТО: Reuters/ScanPix

"Были предприняты все необходимые меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также защитить детей, которые, по нашим оценкам, находились на объекте. Пять членов ИГ на территории объекта представляли опасность для сил спецназа, они не реагировали на команды на арабском сложить оружие. Они были убиты, среди них были четыре женщины и один мужчина", - отметил Маккензи.