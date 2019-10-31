В Риге отважный сотрудник супермаркета спас женщине жизнь

Врач, реаниматолог и вице-президент Латвийской ассоциации врачей Робрет Фурманис в соцсети Facebook сделал публикацию, в которой описан героический поступок одного из сотрудников супермаркета Rimi.
Фурманис отметил, что хотел бы выразить личную благодарность сотруднику Rimi Эмилю за его смелость и решимость, которые он проявил, чтобы спасти женщину, у которой остановилось сердце.
"Желаю, чтобы в вашем коллективе было всё больше таких сотрудников", - написал врач.
Магазин Rimi ответил на эту запись, отметив, что передадут благодарность Эмилю.
Запись, которая была опубликована 28 октября, получила большую популярность - ей поделились более 250 человек.