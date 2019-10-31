Сага о Brexit продолжается: спикер Палаты общин уходит в отставку

В четверг, 31 октября, свой пост покидает спикер Палаты общин Джон Беркоу. Он занимал свою должность десять лет.
Беркоу несколько раз был обвинен в том, что он, будучи по должности гарантом равноправного участия всех партий в политических дебатах, благоволил к тем, кто противился Brexit. Он это отрицал, однако уйти с поста Беркоу хотел в дату Brexit – 31 октября.
56-летний Беркоу за время своей работы более 14 000 раз произнёс фразу "Order! Order!" ("К порядку!"), в попытке успокоить депутатов во время дебатов.
Беркоу не будет участвовать на внеочередных парламентских выборах 12 декабря.
Новый спикер Палаты общин будет избран в понедельник, на эту должность претендуют девять кандидатов.