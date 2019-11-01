"Хейтерство — это самый легкий способ": Бекмамбетов объяснил, как относится к BadComedian

Известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов стал новым гостем программы Юрия Дудя "вДудь". Он рассказал журналисту, что думает про кинообзоры Евгения Баженова (BadComedian).
"Я отношусь к нему не очень хорошо. Хейтерство — это самый легкий способ в интернете заработать аудиторию... Восхищения я никакого не испытываю. Самая страшная вещь, которую он делает — 90% людей смотрят его обзоры, но не смотрят фильмы", - считает Бекмамбетов.
Режиссер объяснил, что чаще всего люди, которые высказываются о фильме, говорят основываясь на обзор Евгения Баженова, а не на собственное мнение при просмотре.
"Это такое интересное культурное явление", - убежден он.
"Меня это не обижает. Это творчество. Человек творчески выражает себя. Он так видит. Но я не уверен, что это жизнеспособный формат"
Самый популярный кинообзор Баженова на картину Бекмамбетова "Взломать блогеров", где он был продюсером. Режиссер утверждал, что фильм никогда не был в прокате, его выпустили на один день и потом убрали. Возможно, кто-то его успел посмотреть.
Но Юрий Дудь привел официальную информацию федеральной системы ЕАИС, где указано, что картина "Взломать блогеров" получила прокатное удостоверение и демонстрировалась в 37 кинотеатрах России. Кассовые сборы составили около 8 миллионов рублей (около 112 тысячи евро).
Режиссер убежден, что фильм не имел прокатного удостоверения. Он как продюсер настоял, что этот фильм не должен выйти на экраны. Если его кто-то и видел, то зрители самих блогеров на авторских встречах. По данным Юрия Дудя государство выделило на эту картину 25 миллионов рублей (349 тысяч евро).
Популярный видеоблогер BadComedian (наст.имя - Евгений Баженов). Прославился своими видеообзорами. Сам Баженов считает свои обзоры более саркастическими, нежели юмористическими. Создаёт критические обзоры, в основном на российские фильмы, реже — на зарубежные (американские, индийские и украинские). Летом 2019 года разместил на своем YouTube-канале видео, в котором объяснил, что ему вскоре придется закрыть канал. Все дело в судебном иске о нарушении авторских прав, который подан против него за обзор картины "За гранью реальности".