BadComedian закрывает канал?! Блогер судится с компанией, которая получает деньги от Минкульта РФ

"Здравствуйте. Меня зовут BadComedian и мне тут подумалось: а не закрыть ли мне канал? Почему? Потому что уже полгода меня судят", - сказал блогер.

Как рассказал сам Евгений он начал получать страйки с лета 2018 года, но с января 2019 началось реальное судебное разбирательство. В суд на блогера подала кинокомпания KINODANZ (с 2019 года KD Studios).

Баженов отмечает, что компания пригласила сомнительных экспертов для оценки его обзоров.

Он подчеркивает, что в законе не установлены объемы цитирования, но некто Олег Мотин считает, что Евгений своим обзором нарушает авторские права, "ведь в диссертации разрешено цитировать от 45% до 15%". Такой вывод Баженов считает абсурдным, а сравнение смехотворным.

Следующий специалист некто Шумов Сегей, который имеет не оконченное высшее образование по лингвистике, подчеркивает, что обзор Баженова - это чистый юмор, а пересказа и критики там практически нет. Отсюда эксперт делает вывод, что "юмора так много, так много" и есть нарушение авторских прав.

"Весь абсурд ситуации состоит в том, что на все фильмы компании KINODANZ деньги выделяло Министерство культуры РФ.

То есть, мы - сами налогоплательщики оплачиваем попытку цензурировать критику", - отмечает BadComedian.

Он также приводит документ Минкульта РФ с принципами финансовой поддержки кинопроизводства.

Баженов считает, что фильмы KINODANZ никак не попадают под перечисленные принципы.

Суд на 1 миллион рублей (чуть более 13 тысяч евро) идет за нарушение авторских прав картины "За гранью реальности". Кроме того, Баженов делает акцент на то, что российское ведомство каждый год выделяет финансирование KINODANZ, которую даже не проверяют. Ведь, как утверждает блогер, наглядно видно полнейшее несоответствие картин условиям Министерства культуры.

У него есть версия, что ради замещения голливудских фильмов плохими российскими копиями, отодвигаются мировые премьеры, чтобы зрители вначале посмотрели "наш ответ Голливуду".

"Критиковать это нельзя, иначе тебе влепят штрафы и точно зацензурят", - подчеркивает Евгений.

Кроме того, Баженов цитирует слова представителя KINODANZ, который говорил, что при помощи судов и запретов они смогут улучшить испорченную блогером репутацию компании.

После разговора с представителями KINODANZ он уверен, что за компанией стоят "очень влиятельные люди" - это не только Минкульт РФ, но и правительство.

"За мной никого нет! Я - пользователь Рунета... Не важно, как вы ко мне относитесь. Я, вы, мы - все должны иметь право высказывать свое мнение! Особенно, когда критикует то, что снято на наши деньги", - подытожил он.